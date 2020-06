Cruz Roja Mexicana en Chiapas abre chat de atención COVID-19

Especialistas se encargan de brindar orientación temprana a fin de evitar que las personas con probable coronavirus se automediquen o acudan demasiado tarde a las clínicas especializadas

Lucero Natarén / Aquínoticias

Tras el aumento de casos de coronavirus en Chiapas y que personas han reportado en sus redes sociales que en las clínicas no les quieren hacer la prueba para detectar COVID-19, la Cruz Roja Mexicana abrió un chat de asistencia médica para quienes presenten probables síntomas de este padecimiento y puedan recibir atención temprana y evitar la automedicación.

El delegado de la Cruz Roja en la entidad, Francisco Nazar, explicó que la labor es distancia y para quienes no tienen acceso o posibilidad de recibir atención médica, especialmente, para las personas que presentan los primeros síntomas y aún se encuentran en casa para que reciban vigilancia oportuna y se eviten agravamientos en la enfermedad, en caso de padecerla.

Desde la plataforma web los sospechosos a COVID pueden conversar directamente con los médicos. Actualmente son tres especialistas a cargo, de lunes a viernes con horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Nazar remarcó que la orientación es gratuita y no se necesita acudir a ningún hospital para recibirla.

El delegado dijo que quienes detectan a tiempo los síntomas, tienen la posibilidad de continuar estables en casa, y no agravarse. Los médicos valoran la situación y son ellos quienes pueden sugerir ciertos medicamentos. En ese caso es importante que las personas no se automediquen porque han recibido reportes de reacciones adversas y contraproducentes, comentó.

La atención que brindan desde la plataforma es únicamente para los chiapanecos. En caso de dudas puede recibir más información de qué hacer en https://www.cruzrojatuxtla.org.mx/ dando clic en la pestaña: Asesoría médica.

Como persona recuperada de COVID-19, el delegado recomienda guardar la calma ya que es una enfermedad que si se actúa oportunamente se tienen muchas posibilidades de que no se complique. La recomendación principalmente radica en que las personas asuman que su sintomatología corresponde a COVID y actúen con base en ello, pero también tomar en cuenta no confundirlo con dengue o alguna otra enfermedad.

La vida depende de qué tan rápido se actúe. Por eso ponen a disposición la plataforma para que los usuarios no averigüen solos, sino que sean los especialistas quienes determinen si se trata o no de COVID-19. Además, invitó a las personas que ya se han recuperado de esta enfermedad, a que donen plasma en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 en Tapachula.