Cuadriplican el precio del «tarjetón de aptitud», documento que acredita a taxistas formales

Se manifiestan transportistas en el centro de Tuxtla, pues el costo de la identificación pasó de 350 pesos a mil 500 pesos, cargo que deberán cubrir los operadores de taxis

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Taxistas asalariados se oponen al pago del tarjetón de aptitud cuyo costo pasó de los 350 pesos a los mil 500 pesos en este 2021.

“El tarjetón de aptitud nos permite andar más formal en el transporte, presentarnos con nuestros usuarios de donde somos transportistas, nos sirve de muchos porque nos identificamos, pero este tarjetón costaba 350 pesos, ahorita lo subieron a mil 500 pesos”, expresó Nicasio Montesinos, conductor del volante.

Denunciaron que la Secretaría de Movilidad y Transporte debe hacer dicho cobro a los concesionarios y no a los choferes.

“Al concesionario no lo piden, sólo a los conductores y nuestros patrones no nos echan la mano, la situación económica está difícil. No podemos permitir sin hacer nada que incrementen los costos, debemos llegar a un acuerdo”, pidió Nicasio Montesinos.

Durante varias horas bloquearon la avenida central por espacio de una hora en demanda de un encuentro con el ejecutivo estatal, sin embargo, no obtuvieron respuesta. Advirtieron que volverán en próximas fechas a manifestarse.

Además, señalaron que, aunque no se aponen a la expedición de antecedentes no penales, el trámite para obtenerlo tiene un costo y también deben solventarlos ellos, con el poco sueldo que diariamente obtienen.