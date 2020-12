Cuando la solidaridad unió al país

En el peor momento de la crisis, México ha contado con la mejor Institución y el IMSS con los mejores y más comprometidos trabajadores de la Salud: De todas partes del país alzan la mano y dan un paso al frente para apoyar a sus compañeros de la Ciudad de México

Javier Baltsé

Ayer llegamos a la ciudad a eso de las 11:55 pm en un vuelo procedente de Hermosillo. Fuimos a Sonora a una inauguración de una Unidad Médica que servirá muchísimo y se atendieron temas del estado: Jubilados del Seguro y Mineros de Cananea. Recorrimos varios kilómetros y horas por carretera. He dormido más en el avión que en mi casa, a la que no he llegado desde el domingo pasado. Ha sido una semana muy compleja.

Ante el incremento de casos COVID-19 en la Zona Metropolitana, desde allá se tuvo que convocar a videoconferencia con las delegaciones del IMSS en los estados. Se les encargó una misión: invitar al personal que tuviera interés en venir a CDMX a ayudar. Aquí los héroes están fatigados. Casi no han descansado. Necesitan relevos y ayuda. Los contagios han ido al alza. Las semanas de navidad y año nuevo se ven difíciles, quizá sean las más complicadas del año.

Aunque ya era tarde cuando llegamos, todavía vimos pendientes, los números no eran buenos, todo indicaba que se iban a tener que tomar medidas más fuertes.

Fuimos a descansar. Dos horas para dormir, un baño, 5:00 am, vamos a Palacio Nacional. De camino, la radio anunció que 5 alcaldías amanecían con temperaturas muy bajas. El clima tampoco estaba ayudando.

Terminó la reunión en Palacio. Hay decisiones. Vamos al IMSS. No podemos perder tiempo. Zoé Robledo se tiene que conectar con los estados para ver si algunos doctores, doctoras, enfermeras o enfermeros se animaron a venir. La oferta de pasar en los hospitales de COVID-19 las “fiestas decembrinas” no era muy atractiva, pero se tenía que hacer el intento.

La conexión lista. Las delegaciones del IMSS que en este momento no tienen tanta hospitalización empiezan a dar su reporte:

Aguascalientes: Informa que debido a que se acaba de ampliar el área COVID-19 en el HGZ 3 “Jesús Maria” el personal se reacomoda, no pueden enviar a nadie.

Baja Sur: enviará dos doctores a Tijuana, allá también está duro.

Campeche: enviarán dos urgenciólogos y tres enfermeras a partir del 1 de enero.

Coahuila: un médico especialista.

Hasta ahí, la respuesta es muy limitada, hay un poco de preocupación.

Chiapas: seis médicos especialistas y 10 enfermeras, un poco de luz. Sabía que los chiapanecos no iban a fallar.

Las delegaciones siguen reportando, poco a poco empieza a mejorar la cuenta: el personal administrativo, de confianza y directivo se apunta.

Michoacán: 15 médicos, 25 enfermeras encabezadas por su Coordinadora estatal. Se escuchan algunos aplausos.

Tamaulipas: 40 personas de varias categorías se apuntaron, salen en las próximas horas.

Llega Veracruz Sur: la Doctora Celida Duque, delegada del IMSS dice: director Zoé Robledo, tenemos que poner el ejemplo, yo ya tenía mis vacaciones programadas, pero como usted sabe, soy intensivista así que iré encabezando a mi delegación. Vamos 20. También tenemos listos 5 equipos multidisciplinarios, 60 espacios en Orizaba y toda la disposición. Los operadores de ambulancia están listos para salir a la Ciudad de México.

Al final, el ejemplo arrastra, seis delegados del IMSS encabezarán su delegación, son expertos y además de administrar saben atender pacientes, vienen a la ciudad a encabezar equipos de respuesta.

Llega un mensaje a mi celular del Doctor Rosbel: Javi, quizá vale la pena decir que es verdad lo que dice el himno nacional: un soldado en cada hijo nos dio.

En menos de 24 horas, casi 500 personas están apuntadas y aún hay más por confirmar. Yo que soy muy sentimentalista siento un nudo en la garganta.

Decir que hay esperanza no es slogan. En los próximos días estará llegando gente de todas partes del país para echarle montón a la Ciudad.

Cuando recordemos este año tan difícil y la enorme lucha por la vida que se libró en él, habrá un lugar especial para este capítulo: el día que se conformó el Gran Ejército Blanco de la Esperanza. El día que la Solidaridad unió a este país.

Hoy si voy a casa, veré a Big Mike, mi perro. Ando con un poco más de motivación después de que ayer sentí que todo podía ser fatal. El cansancio y algunos datos no dejaban estar de otra manera.

Le escribí a Diego Balderas, mi mejor amigo. Eran la 1:30 de la mañana y le dije que me sentía angustiado y bastante desanimado. Me respondió rápido, me dio ánimos y después de platicar me dormí. Cuando desperté me había mandado dos canciones, una que dice: “todo es mejor gracias a esa época horrible” y sí, espero que todo sea mejor después de esto. También me envió un mensaje: Aquí andamos, te quiero, perri. Y así, hoy, a pesar de todo, creo que vamos a salir de esta.

En el peor momento el IMSS demuestra que los mexicanos somos mucho, pero mucho pueblo para la derrota y el IMSS mucha institución para el fracaso.

¡Ya vienen refuerzos y son de los mejores! pero no hay que confiarnos. NO posadas, NO fiestas. Suspendamos los “perreos” y todo lo que no sea necesario. La mejor forma de festejar es en casa, con la gente que habitualmente convivimos y ya.

Y sé que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero si es posible, cuídate y quédate en tu casa.

Estamos en rojo.

*Al momento en que esta crónica se publica, poco más de 600 profesionales de la Salud han arribado a la Zona Metropolitana del Valle de México. Se trata de un gran esfuerzo que ha tomado el nombre de Operación Chapultepec.