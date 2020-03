Cuarentena sin sustos: evita atragantamientos

Mantener a los pequeños seguros es posible si sigues estos consejos

Lucero Natarén / Aquínoticias

Cuidar a los pequeños en esta cuarentena puede resultarte algo complicado. Los bebés, al igual que las y los niños están expuestos a diversas situaciones de peligro, donde las más comunes son los atragantamientos. El licenciado en protección civil Pedro Tadeo Solórzano nos explica las medidas preventivas para evitar atragantamientos:

Es importante remarcar que el atragantamiento se produce cuando una persona no puede hablar, toser o respirar. Por lo que, una obstrucción de las vías respiratorias puede producir pérdida de consciencia y muerte.

La técnica de primeros auxilios recomendada para el atragantamiento es aplicar la maniobra de Heimlich. Es vital que se tenga cuidado de no usar demasiada fuerza para no dañar las costillas o los órganos internos. La maniobra de Heimlich es el único método para despejar las vías respiratorias bloqueadas actualmente recomendado para adultos por la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) y la Cruz Roja Estadounidense (American Red Cross).

¿Cómo puede prevenirse el atragantamiento?

Cuando las y los pequeños se encuentren jugando, usted debe mantener las canicas, tachuelas, globos de látex, monedas y otros juguetes u objetos pequeños fuera del alcance de los niños. Particularmente, de los niños menores de cuatro años.

Evite que los niños caminen, corran o jueguen con alimentos o juguetes en la boca.

No les dé a los chicos menores de cuatro años alimentos que puedan fácilmente atorarse en la garganta, como nueces, trozos de carne, trozos de queso, uvas, dulces duros o pegajosos, palomitas de maíz o zanahorias crudas.

Supervise las horas de la comida con los niños pequeños.

Evite que los hermanos mayores u otros adultos les den alimentos o juguetes peligrosos a los niños pequeños.

Tome en cuenta que la prevención de accidentes en niñas y niños consiste en vigilar las actividades que realizan. En caso de que se sufra algún percance, es ahí donde entra el conocimiento mínimo o mucho que tengan en cuanto a primeros auxilios.