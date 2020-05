Cuatro historias de empoderamiento en Netflix

Desde una mujer que vive la pesadilla de perder a su hija y se vuelve activista hasta otra que no tuvo miedo a triunfar. Estas son las recomendaciones

Lucero Natarén / Aquínoticias

El fin de semana está a punto de comenzar, y nada mejor para distraerse de las ansiedades del trabajo o la escuela, que unas historias que te permitan ponerse en “los zapatos” de quienes a través de su valor, inteligencia, audacia y perseverancia, lograron vencer las adversidades y pueden llegarse a convertir en las nuevas heroínas.

El siguiente recopilatorio está basado en hechos de la vida real.

Chicas perdidas

Cuenta la historia de una mujer que, tras perder a su hija, se convirtió en una activista buscando la verdad. Fue así como a través de su persistencia contribuyó al esclarecimiento de los homicidios de su hija como de otras chicas.

A fall from grace

Al no soportar la violencia que su esposo ejercía sobre ella, Grace decide matarlo. De alguna forma su hijo se ve involucrado, por lo que ella confiesa el crimen, pero algo no cuadraba: no había cuerpo.

Secuestro

Un grupo de secuestradores pensó que robarse a un pequeño sería una tarea fácil, pero no contaban con que se enfrentarían a “una leona”, quien no dudaría en poner en peligro su vida con tal de no perder a su hijo.

Una mujer hecha así misma

Cansada de una vida de pobreza y de humillaciones, Sarah Breedlove se atreve a soñar con un imperio de belleza. Esta miniserie nos cuenta la historia de cómo llegó a convertirse en Madam C.J. Walker, una empresaria que luchó por ganarse un lugar en un mundo encabezado por hombres.

¿Tienes una historia de empoderamiento femenino? Puedes compartirlo a través de nuestras redes sociales. Esperamos que tengas un fin de semana inspirado.