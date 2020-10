Cultivar cempasúchil y flor de seda, tradición que no muere

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Productores chiapacorceños aprovechan que próximamente se llevará a cabo una de las festividades más importantes en México, el Día de Muertos, y con ello inician la cosecha de Flor de Seda y Cempasúchil, las dos flores más representativas en estas fechas.

Felipe de Jesús Núñez Clemente se levanta de lunes a domingo desde las 5:00 de la mañana y junto a su familia van a los terrenos en donde durante todo el año cosechan limón, yuca y maíz, sin embargo, es en el mes de agosto que comienzan a cultivar Flor de Seda y Cempasúchil, estas flores de colores peculiares y muy representativos de la cultura mexicana.

“Se hace el marcigo el mes de julio, para sembrar en agosto y obtener la cosecha y se vende todo, hay compradores que vienen aquí mismo y sino, se lleva para los mercados”, comentó don Felipe.

Y aunque cultivar estas dos flores, es sinónimo de venta y, por lo tanto, sí los ayuda económicamente, lo hacen más para preservar la tradición, pues después del Día de Muertos, es más difícil venderlas y con ello, recuperar la inversión.

Como don Felipe, decenas de familias acuden todos los días a sus tierras para trabajarlas, se levantan desde muy temprano para regar, inspeccionar y ver el fruto de su trabajo, el cual lo hacen de lunes a domingo sin descanso alguno, sin embargo, la recompensa es significativa, pues gracias a este oficio, don Felipe ha podido sacar adelante a su familia.

“Quien quiera trabajar va a sacar provecho, el que no quiera deja su planta de montar, no hay cosecha porque no lo atiende uno, es la mera verdad, el que quiera sacar su cosecha tiene que estar moviéndose”, declaró Nuñez Clamente.

Junto a su familia, don Felipe aseguró sentirse orgulloso de su oficio, porque además de ser una manera digna de vivir, ayuda a preservar tradiciones, como la del Día de Muertos.