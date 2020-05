Cumplen familias de Chenalhó cuatro años de desplazamiento

Su condición se ha agravado por la pandemia ya que en el campamento donde se encuentran no hay baños ni cuentan con recursos para adquirir materiales que ayuden a la desinfección

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Los desplazados de la comunidad Puebla del municipio de Chenalhó cumplieron este martes 26 de mayo cuatro años de haber sido sacados de su lugar de origen. Ahora están refugiados en un campamento, que antes era una granja avícola, en medio de una pandemia que los pone aún en mayor riesgo debido al hacinamiento en la que se encuentran y la falta de materiales que les permitan la prevención del contagio.

Las personas desplazadas emitieron un pronunciamiento desde el campamento en el que se encuentran en San Cristóbal de las Casas para exigir al gobierno del estado condiciones para su retorno.

Araceli Cruz López, vocera de las 249 personas desplazadas del ejido Puebla, hizo un recuento de lo que han tenido que padecer en estos cuatro años y cómo su situación se ha agravado con la pandemia.

“El asesinato de mi padre continúa impune, por más minutas que hemos firmado seguimos sin recibir alimentos a tiempo y el recurso por el empleo temporal siempre llega tarde” expresó Araceli Cruz.

Durante el acto simbólico que realizaron en el propio campamento, las y los desplazados usaron cubrebocas, la mayoría de ellos realizados a mano con pedazos de tela. El que usaba Araceli, además, tenía la palabra “Justicia”.

En el campamento, insistieron, no hay condiciones para seguir todas las recomendaciones para evitar la propagación del virus ya que en el lugar viven alrededor de 80 familias, además, no hay baños y no se cuenta con recursos para adquirir materiales que ayuden a la desinfección.

En total son 249 personas desplazadas de Chenalho -117 son niñas y niños entre los cero y 17 años de edad-. Fueron forzados a salir de su comunidad desde el 26 de Mayo del 2016 por los conflictos poselectorales en el municipio. Su principal demanda son condiciones para su retorno.