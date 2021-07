Cuotas de inscripción no son obligatorias, asegura SEF

Padres de escuelas públicas en Tuxtla, denuncian que escuelas obligan a pagar cuotas de hasta mil pesos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Las cuotas de inscripción, así como la compra de uniformes escolares en escuelas públicas no son obligatorias, refirió el subsecretario de educación federalizada, José Luis Hernández de León.

“No es una condición para el regreso a clases, somos respetuosos del método de la organización de los padres de familia, en cada escuela hay acuerdos que respetamos, pero aquí es una situación de sensibilidad y a eso apelamos, a la sensibilidad, que no condicionen a los padres de familia”, señaló Hernández de León.

Lo anterior, ante la denuncia de padres y madres de familia, que además de no estar de acuerdo con el regreso a clases presenciales, señalaron que en las escuelas les están condicionando a pagar cuotas de inscripción para el nuevo ciclo escolar, sin embargo, tampoco hay certeza de que realmente se vuelva a las aulas o de ser así, que éstas se cancelen debido a un rebrote.

“El director fue muy claro ya no es cuota voluntaria, es obligatoria, eso dejo bien claro y el que no pague no va poder inscribir a su hijo” reportaron padres y madres de familia de alumnos que acuden a la secundaria Adolfo López Mateos.

Sin embargo, la misma Secretaría de Educación informó que en este regreso a clases, serían las instituciones educativas en conjunto con autoridades municipales y de educación, quienes solventarán los gastos de adquisición de insumos de limpieza, mismos que podrían adquirirse con estos pagos de inscripción.