Daft Punk deja sus cascos para siempre

1993 vio emerger a dos genios que con su versatilidad evolucionaron el género de electrónica. Tras 29 años de trayectoria, pusieron fin a una era

Sergio Morales / Aquínoticias

La cultura musical se renovó indiscutiblemente tras 1993 cuando comenzaba la agrupación de origen Francés, sumado al año 2000 llegaron nuevas formas de escuchar y propuestas musicales, sin embargo, el dúo demostró lo que pocos, innovar la industria musical.

Conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Tomas Bangalter anunciaron la separación tras 28 años de historia. Su puesta en escena futurista llegaron a un panorama mundial, con diversas canciones como Digital Love, Get Lucky, Harder, Better, Faster, Stronger, One More Time y no menos conocido Around The World.

Con el video Epilogue 1993 -2021, en un campo desierto, un frente a frente ineludible y la explosión de uno, anuncia el fin de una era, además este video es un fragmento Electroma dirigida por los miembros del grupo en el año de 2006.

El conjunto se formó en París en el año de 1993 siendo uno de los más destacados de la música House, su albúm debut “Homework de 1997” incluye canciones clásicas. Posteriormente surge “Discovery” en 2001, “Human after all” 2005 y finalmente ”Random Access Memories 2013, Alive 1997, Greatest Hits 2006, Tron legacy 2011, todos con un estilo propio.

En 1990, cuando el House y el Techno eran los estilos que dominaban la música electrónica, dúo tuvo la característica de siempre evolucionar. Experimentó con nuevos sonidos, comenzaron con un trío llamado Darlin basada en sonidos de guitarra y bajo. Animados con su forma de arte visual, estilo propio crearon su historial en una colección de videos “D.A.F.T : A story about dogs, androis, firemen and tomatoes”.

La versatilidad musical, de libertad de género, artistas invitados, animaciones, robots, marcó una generación indiscutible, no hay hasta ahora una razón clara del motivo de la separación, demostraron el horizonte y se les extrañará.