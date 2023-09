Dan lavado de cara a hospitales IMSS en Tuxtla, Tonalá y Huixtla

Los trabajos de remodelación y modernización iniciaron el 28 de agosto y buscan mejorar la atención de la población derechohabiente

Aquínoticias Staff

En Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) remodela el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, y los Hospitales Generales de Subzona No. 15, en Tonalá, y el HGSZ No. 19, en Huixtla, para beneficio de la población derechohabiente.

La titular del IMSS en la entidad, Ma. Luisa Rodea Pimentel, detalló que los trabajos de remodelación y modernización de los espacios hospitalarios comenzaron el 28 de agosto del presente año.

Puntualizó que en las tres unidades de Segundo Nivel de Atención se amplían y remodelan principalmente los espacios físicos de urgencias médicas, que es una de las áreas con mayor flujo de pacientes y trabajadores; además, se renovará el mobiliario, esto con una inversión superior a los 80 millones de pesos.

Rodea Pimentel aseguró que, mientras se realizan los trabajos de remodelación, las áreas de reubicarán temporalmente dentro de los propios inmuebles, sin que esto interrumpa la prestación de los servicios, por lo que pidió a las y los derechohabientes su comprensión y lamentó las molestias que esto pueda causar.