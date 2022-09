El próximo 02 de octubre se realizará la carrera con causa: “Corriendo por Julio César”. Aún puedes inscribirte

Sandra de los Santos / Aquínoticias

A mí el gusto por caminar me llegó por la lectura con el libro de Haruki Murakami “De qué hablo cuando hablo de correr”. Y el caminar es una forma de iniciación a lo que sigue después, correr.

A diferencia de quienes se enamoraron del trabajo del escritor japonés por “Tokio Blus”, o inclusive, “De qué hablo cuando hablo de escribir” a mí lo que más me ha gustado de su trabajo es este libro en el que abunda sobre su faceta como maratonista.

Murakami es un hombre disciplinado…para escribir y para correr, y hasta me hace pensar que en su vida en general. Pero, que disfruta la disciplina. Lo deja claro en los dos libros que escribe sobre estos temas que atraviesan su vida.

En este libro, de muy fácil lectura por cierto, no habla sobre las técnicas del atletismo, la salud y mucho menos es un libro de superación o algo que se le parezca. Él mismo lo aclara desde el prefacio: “No pretendo promocionar ideas del tipo: ‘venga, salgamos todos a correr cada día y llevemos una vida saludable’”.

En este texto, Murakami conversa con las y los lectores sobre lo que ha significado en su vida el correr. Lo hace de una manera tan simple, que contagia. No se pone a hablar de las calorías que quema, de la adrenalina de la competencia…de lo que habla es de lo cotidiano que hay en la actividad. Es su propia forma de meditación. Cuenta cómo disfruta escuchar a los Lovin Spoonful, de las personas y los paisajes que observa, de lo que piensa, pero también de cómo llega a poner su mente en blanco. Habla de la fatiga, y de lo maravilloso que es sentirse empapado de sudor.

Cada vez que pierdo la motivación de seguir con mis caminatas, regreso a este libro y me contagia para ponerme los tenis y hacer por los menos cuatro kilómetros (mi máximo son siete). Me gusta escuchar música y podcast mientras camino, trato de no detenerme en mis recorridos, pero cuando lo hago es para anotar una idea o que no se me vaya la solución de algún problema que llegó mientras caminaba.

Nunca he caminado en grupo, pero el próximo 02 de octubre lo voy hacer en la carrera con causa: “Corriendo por Julio César”. El compañero Julio es camarógrafo y está luchando contra el cáncer. El caminar o correr con él es una manera simbólica de decir que lo acompañamos, que vamos junto a él en este trayecto, que aunque esté accidentado, no es imposible de cruzar y que aquí estamos en lo que lo podamos sostener.

Las personas que se quieran inscribir a la carrera (que también es caminata, paseo familiar y lo que ustedes lo quieran convertir) pueden marcar al 9612151663.