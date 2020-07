De sus manos emana el arte: Dayana Solís, una emprendedora chiapaneca

La artista narra sobre el arte del tejido amigurimi, que le permite dar vida a diferentes personajes de la cultura pop, pero también personalizados. Te invitamos a conocer más sobre ella

Lucero Natarén, Marco Aquino / Aquínoticias

Estefany Dayana Solís Morales es una joven chiapaneca emprendedora, dedicada a tejer a mano figuras tridimensionales a través de la técnica de origen japonés, denominada amigurumi, con la cual desata su creatividad, no únicamente al realizar personajes, sino también al hacer prendas de vestir, zapatos, llaveros, cojines y más.

Dayii Solís, como la llaman quienes la conocen, lleva cinco años dedicándose a este arte, que según ella conoció a través de un familiar suyo, quien le inspiró para aprender más sobre este estilo de bordado, el cual le ha permitido diseñar figuras de la “cultura pop” como Frida Kahlo, Naruto, Spiderman, Michael Jackson, hasta un Snoopy, por mencionar algunas.

Relata que sus creaciones no tienen límites. “Puedo hacer cualquier personaje, incluso realizo figuras personalizadas”. Muestra de lo anterior es la figura que realizó para el artista Daniel Clemente Abarca, en su personaje de “Spidy Cello”, el cual es una versión de Spiderman con “poderes musicales”.

Foto: Daniel Clemente



Dayii cuenta que su familiar, quien en un principio era su mentor, no vivía cerca de ella haciendo complicado seguir la enseñanza, por lo que se vio obligada a buscar otras alternativas para satisfacer su deseo de aprender sobre la técnica de amigurumi. Actualmente es una experta.

Antes de la pandemia, ella participaba en una tienda colectiva cercana al Parque Jardín de la Marimba, sin embargo, esta tuvo que cerrar el servicio al público, y hasta ahora, desconoce si reabrirán nuevamente el espacio. Actualmente participa en el Mercadito Las Tuxtlecas, promocionando sus productos.

Narra que la pandemia no la ha detenido, pues a través de Facebook e Instagram tiene una tienda virtual, y ha podido hacer envíos fuera de Chiapas. Uno de sus últimos destinos fue Xalapa, Veracruz.

Otro de los retos a los que Dayii se ha enfrentado, según indica, es que las personas no valoran las artesanías, esto porque en ocasiones se ha topado con quienes regatean el costo de su trabajo. “No valoran lo que hacemos, y algunas veces esto desanima. No toman en cuenta que el tejido es a mano, además implica tiempo”. Para ella sus creaciones no son sólo objetos, son arte.

Para contactarla pueden buscarla en Facebook e Instagram como Yana crochet o vía WhatsApp al 9614601937.