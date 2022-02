Dejan fuera de la agenda legislativa de Chiapas la despenalización del aborto

En el apartado de políticas con perspectiva de género solo hay tres puntos

Sandra de los Santos / Aquínoticias

A pesar de ser de las demandas más sentidas tanto del movimiento feminista como de la diversidad sexual, la despenalización del aborto en Chiapas y el reconocimiento a la identidad de género quedaron fuera de la agenda legislativa que fue aprobada en el Congreso del Estado de Chiapas.

La agenda legislativa, que es el documento que marca lo que se hará en los tres años de esta legislatura, fue aprobada por los diferentes grupos parlamentarios que integran el Congreso del Estado, pero en el apartado de políticas con perspectiva de género quedó fuera el tema de los derechos sexuales y reproductivos.

A pesar que desde la pasada legislatura quedaron propuesta sobre estos temas, no fueron considerados en la agenda de este trienio según se puede observar en el documento que ya está publicado en la página del Congreso del Estado.

En el rubro de políticas con perspectiva de género, las y los legisladores, contemplaron solo tres temas: armonizar la Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Chiapas, implementación de mecanismos que garanticen el acceso a la justicia para las mujeres así como crear instrumentos que obliguen a la capacitación de las y los servidores públicos en materia de género.

La agenda legislativa está dividida, como en otras legislaturas, en once líneas. En cada una de ellas se contemplaron de tres a cuatro temas a abordar en este trienio. Todos se nombran de manera general.

Aunque la agenda legislativa es lo que da rumbo al trabajo de las y los congresistas esto no quiere decir que no se puedan abordar iniciativas que no estén contempladas en este documento.

En el país ya son diferentes estados de la república que han aprobado, o al menos discutido, la despenalización del aborto en sus entidades, sobre todo, después de que ya existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre ese tema.