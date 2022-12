Dejen de ser cómplices del racismo de la sociedad / Carlos Tortolero

Los museos han mantenido el statu quo

*Director Y Fundador Del National Museum Of Mexican Art De Chicago, Illinois

De vez en cuando, la comunidad financiadora y los poderes fácticos empiezan a hablar de diversidad e inclusión en el mundo de los museos y la cultura. Lo que sucede es que estas iniciativas de financiación se esfuman o los fondos para abordar la equidad van a las grandes instituciones culturales blancas para contar la historia de las personas de color.

Ahora estamos en una nueva ola de equidad, pero han sucedido dos cosas nuevas. La primera es que finalmente estamos abordando, o al menos contemplando, el verdadero problema: el racismo. Hace más de 20 años, usé la palabra “racismo” en un artículo que escribí para la revista American Alliance of Museums y he hablado sobre el racismo en el mundo de los museos en muchas conferencias.

A lo largo de esos años, mis observaciones sobre el racismo y los museos han sido recibidas con escepticismo, negación o incluso ira por parte de muchos profesionales de los museos.

La única manera de eliminar el racismo es confrontarlo. Alcohólicos Anónimos no se llama “Creo que podría tener un problema anónimo”. Esa organización identifica correctamente el problema real y lo enfrenta de frente.

Hablaría de justicia social, y la gente de los museos diría que la justicia social no involucra a los museos, como si el sector estuviera por encima de hablar de estos temas. Este superelitismo que existe en tantos museos tiene que cambiar.

La segunda novedad es que se están destinando grandes subvenciones a museos de color. Por último, los financiadores están abordando las desigualdades en la financiación.

Los museos son, por naturaleza, instituciones conservadoras. Cuando se trata de temas de justicia social y racismo, nunca han sido catalizadores del cambio. En cambio, muchos han sido avestruces culturales, con la cabeza en la arena, manteniendo el status quo. Al hacerlo, han sido responsables de contribuir al racismo y la injusticia social. Son cómplices del racismo que existe en nuestra sociedad.

Permítanme ser claro: me encantan los museos. No habría creado uno si no lo hubiera hecho. La preservación y presentación de las artes y la cultura son verdaderamente uno de los grandes logros de nuestra especie. Pero los museos deben ser más que eso. Cuando se trata de problemas sociales, los museos deben cambiar. No mañana, sino ahora.

En términos de problemas como el racismo, los museos dirigidos por personas de color entienden este problema. Los museos eurocéntricos podrían aprender mucho de ellos. Pero la mayoría de los grandes museos no pueden admitir que los museos más pequeños pueden ser mejores que ellos en nada. Si los grandes museos reconocieran que pueden aprender de las instituciones más pequeñas, tendrían que admitir que estos museos no son solo colegas, sino sus pares culturales.

Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa ahora? Lo irónico es que los muchos museos que han ignorado o menospreciado la magnitud del racismo en nuestra sociedad ahora se están convirtiendo en expertos en tratar temas de equidad. Es el síndrome de Colón. Son los descubridores de cómo afrontar el problema que han ayudado a mantener.

Hace unos años, los grandes museos nunca usarían términos como “justicia social”. Ahora que lee sus declaraciones de misión, pensaría que deberían ser nominados para el Premio Nobel de la Paz.

¿Este enfoque actual sobre el racismo y la injusticia conducirá a un cambio permanente en los museos? ¿Continuarán los financiadores por el camino de la equidad de financiación o asumirán una vez más una política que se centre abrumadoramente en apoyar museos predominantemente blancos?

¿Pueden realmente cambiar los museos? ¿No solo en palabras, sino en acciones y hechos? Creo que veremos un pequeño cambio, pero abrumadoramente, será solo de boquilla.

Dicho esto, hay personas en los grandes museos que seguirán esforzándose por hacer que los museos sean más relevantes y socialmente responsables. Les agradezco Necesitamos más de ellos.