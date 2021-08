Demandan que gratuidad de productos menstruales no sea letra muerta

Hace unos días el Congreso de Oaxaca aprobó la gratuidad de los productos menstruales para las mujeres que lo requieran

Citlalli López Velásquez / Cimac Noticias

Oaxaca.- Después de que el 8 de agosto el Congreso de Oaxaca aprobó las reformas a la Ley de Salud, que establecen la gratuidad de productos de higiene menstrual, la defensora de Derechos Humanos e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Atziri Ávila, señaló que el siguiente paso es exigir que se cumplan.

“El paso que se dio a través de esta iniciativa contribuye a garantizar los derechos de las mujeres; obviamente falta el siguiente paso, que es que se materialice y que no quede en letra muerta”, señaló.

También destacó que se debe vigilar que los productos que se otorguen a las mujeres en los centros de salud y unidades médicas, como lo señala la ley, satisfagan las necesidades de las usuarias en las comunidades indígenas y rurales, en donde el acceso a toallas sanitarias, tampones o copas menstruales es difícil por el costo.

Las autoridades, agregó la defensora, deberán de buscar no sólo las fuentes económicas para adquirir los productos menstruales, también deberán observar que los materiales sean ecológicos, que no sean dañinos para las mujeres, que se distribuyan a todo el territorio oaxaqueño y que sean de acceso igualitario y no discriminatorio.

“Deben de ser productos idóneos con una perspectiva intercultural, perspectiva de Derechos Humanos. El hecho de que se coloque el tema de la obligatoriedad de las autoridades de proveer estos insumos a mujeres y adolescentes, también es un mensaje que señala que los derechos de las mujeres son Derechos Humanos y que por lo tanto tenemos que ejercerlo. Debemos sumar las voces para que se operativice lo más pronto posible”, destacó.

Tener acceso gratuito a los productos de higiene menstrual, subrayó Ávila, es de suma importancia porque es una cuestión de acceso a la salud y a la menstruación digna y porque adquirirlos representa un gasto fuerte para las mujeres.

“Si hacemos cuentas, ciertas mujeres pueden quedar marginadas en su acceso porque no tiene la posibilidad económica para comprar estos productos; quienes no tienen acceso llegan a hacer uso de otras acciones menos sanitarias, menos higiénicas y pueden impactar negativamente en el derecho de las mujeres a la salud”, destacó.

Según especialistas, una mujer utilizará aproximadamente 13 mil 320 toallas femeninas o tampones durante su vida fértil, con un costo promedio de 2.00 pesos por unidad, lo que representa un costo de 26 mil 400 pesos necesarios para comprarlos.