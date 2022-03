Democracia paritaria libre de violencia contra las mujeres: IEPC

Se realizó el Foro: “Voces y experiencias de la participación política de las mujeres en Chiapas»

Aquínoticias Staff

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, organizó el Foro virtual: “Voces y experiencias de la participación política de las mujeres en Chiapas: Ejercicio de los derechos políticos y electorales de Mujeres de comunidades indígenas», con la finalidad de abordar experiencias de mujeres que participan en la vida política del Estado y/o municipios para identificar obstáculos en razón de género que permitan crear estrategias para combatirlos, y plantear esfuerzos para la construcción de una democracia inclusiva.

En esta mesa de diálogo, participaron la Diputada local por el Distrito XX, Cecilia López Sánchez; la Síndica del Ayuntamiento de Chenalhó, Silvia Leticia Arias Méndez; Flor Nucamendi González, integrante de “Moldeando Mentes A.C.”; Alma Rocío Sántiz, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapa (IIJ-UNACH); el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas; y las consejeras electorales Sofía Martínez De Castro León, María Magdalena Vila Domínguez, y Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Presidenta e integrantes de la Comisión mencionada.

Al dar la bienvenida, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, manifestó que sin duda, existen avances significativos en la búsqueda de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y que nos encontramos en la ruta de la construcción de una democracia paritaria. “El progreso en la participación política de las mujeres y en el acceso a espacios públicos es un mérito del movimiento feminista, ningún otro movimiento social ha logrado articularse de esta manera para exigir el acceso a los derechos humanos y conseguirlo a través resoluciones jurisdiccionales, de reformas constitucionales y legales”.

Señaló que aún existen múltiples retos como atender y eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, tanto en la vida pública, como en la vida privada. “Desde el IEPC reiteramos el compromiso irrestricto de continuar promoviendo acciones que garanticen los derechos de igualdad de las mujeres, sobre todo de aquellos que les permitan acceder a posiciones de decisión del más alto nivel”, enfatizó Chacón Rojas.

La Diputada Cecilia López Sánchez señaló que entre las mujeres que incursionan en la vida pública, no debe caber la competencia, sino la unión y sororidad ante la vulnerabilidad. Que las nuevas generaciones de mujeres indígenas no olviden su identidad y el conocimiento de su historia. “Cuidemos los espacios que hemos ganado por derechos, no a la usurpación. Dejemos a un lado el miedo y luchemos por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes, pero totalmente libres”.

Por su parte, la Síndica Silvia Leticia Arias Méndez, reconoció que, gracias al apoyo y respeto de las instituciones a las nuevas leyes de paridad, se pueden aprovechar los espacios para participar en la vida pública. “Aún persisten grandes obstáculos, a pesar de ello, se debe fomentar la participación de mujeres indígenas: La discriminación hacia las mujeres indígenas debe terminar en cualquier lugar y en cualquier ámbito; y hay que permitir el libre desarrollo de sus actividades.

Flor de Margarita Nucamendi González, aseveró que, si una mujer no conoce sus derechos o a cuál institución solicitar apoyo, no es una mujer empoderada. “Hay que darles a conocer las herramientas jurídicas existentes, pues existen mujeres que sufren una triple discriminación: por su género, por ser indígenas, y ser de bajos recursos. Nuestra lucha se trata de sororidad, de apoyarnos unas a otras y que este día es para recordar a las mujeres y también hombres que han dado su vida por nuestros derechos”.

La académica Alma Rocío Santiz López, expuso que lo logrado por las mujeres ha sido por el mismo activismo articulado por ellas mismas. “Solo caminando unidas podremos aspirar a la igualdad. Hoy en día podemos llegar a ser muchas más mujeres en espacios públicos, pero son los hombres quienes toman las decisiones”. Añadió que el verdadero reto es que las mujeres accedan, tomen y ejerzan el poder. En lo que respecta a las mujeres indígenas chiapanecas, la situación se recrudece por una doble identidad: de género y étnica.

La consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, quien se encargó de moderar el Foro, dijo que las leyes han permitido generar la paridad formal, pero aclaró que, sin la voluntad de los Institutos electorales y la implementación de distintas medidas afirmativas, no habría avances tangibles. “Debe recordarse que el propósito de esta fecha, no es resaltar las virtudes de las mujeres reproduciendo estereotipos, sino señalar que falta mucho para lograr la igualdad entre géneros, que sin duda es la más grande que existe y que se agudiza a partir de los estereotipos de género”.

La consejera Sofía Martínez De Castro León, explicó que el IEPC trabaja de manera permanente para garantizar los derechos políticos de las chiapanecas; afirmó que gracias a las medidas afirmativas implementadas, se ha podido dar cabal cumplimiento a la postulación de candidaturas y la verificación de la autoadscripción, y se ampliaron los derechos político-electorales de las mujeres, tanto en el Proceso Electoral Ordinario 2021, como en el Extraordinario de este año; “También se implementó un programa de atención a candidatas que busca ser de acompañamiento en casos de Violencia Política en Razón de Género”.

Al presentar las conclusiones del Foro, la consejera María Magdalena Vila Domínguez, calificó como muy valiosa la participación de mujeres representantes de pueblos indígenas en este espacio, el cual aseguró, “nos dejan temas para muchas reflexiones, bastantes retos como el de eliminar la usurpación y que realmente los derechos sean ejercidos por las mujeres a plenitud y fuera de simulaciones, y sobre todo una gran encomienda de generar más avances”.

En este espacio, también se contó con la presencia de la Titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, Gloria Esther Mendoza Ledesma.