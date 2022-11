Democracia y justicia electoral en Chiapas / Sandra de los Santos

El libro editado por el Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas y Tirant Editorial reúne 10 artículos que analizan diferentes sentencias emitidas por este órgano

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Hace unas semanas llegó a mis manos el libro “Democracia y justicia electoral en Chiapas”, el cual fue coordinado por Gilberto de G. Bátiz García y Saúl López Noriega.

“Es una memoria de sentencias relevantes” me dijeron sobre él, y el comentario no me sonó muy atractivo porque pensé: “de seguro viene en arameo antiguo, y es un libro para abogados. Les encanta cantarles al coro”. Pero, me callaron la boca, y qué bueno.

El libro reúne 10 artículos de 16 diferentes autores, y efectivamente analizan sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Chiapas; pero lo hacen en un lenguaje claro.

Este lunes 28 de noviembre a las 13:30 horas, el libro será presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). La Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Roselia Bustillo Marin; el rector, Carlos Natarén Nandayapa y el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Gilberto Bátiz García serán los presentadores; y el director de la Faculta de Derecho, Miguel Ángel de los Santos moderará la mesa. El próximo viernes se hará la presentación en la Feria Internacional del Libro.

El pasado jueves 24 de noviembre nos tocó al doctor Sarelly Martínez y a mí hacer los comentarios del libro en su presentación en Tuxtla Gutiérrez. Aquí les comparto el texto que preparé para ese día.

Comentarios en la presentación del libro

La inmediatez a veces no nos permite la reflexión. En los años que hay elecciones el reloj parece avanzar más rápido, todo urge, se siente la respiración de las y los interesados en las sentencias encima del cuello todo el tiempo. Reflexionar en este contexto no es tarea fácil, hacerlo en cambio cuando las aguas están tranquilas, cuando el reloj marca cada minuto a su debido tiempo, es otra cosa.

Plasmar en papel y tinta nuestra reflexiones también es ir a otro nivel, es compartir nuestros pensamientos, la forma en la que vemos el mundo, es permitirle a las demás personas ver desde dónde tomamos las decisiones o juzgamos las acciones de otros y otras.

Valoro este libro por diferentes razones, pero quiero hablar de algunas de ellas…

La importancia de que este libro sea una oportunidad para que las personas que toman decisiones en materia de justicia electoral reflexionen con otrxs las sentencias que emiten. Este libro es eso, es una conversación en voz alta entre diferentes autores; pero también es una conversación con quienes leen. Preguntaba hace unos días con alguien que conoce bien el Tribunal, si antes este organismo había editado un libro de este tipo (o de algún tipo), y me dijo que al menos que recordara tenía tiempo que no se hacía este trabajo de difusión.

Las instituciones electorales tienen un principio ciudadano, y jamás deben de alejarse de la ciudadanía. Deben de abrir las puertas de los edificios, dejar que las personas se acerquen a ver qué hay en la cocina, desde dónde se toman las decisiones. Difícilmente las personas van a defender a una institución que no conozcan, que no es cercana, que no entiendan ni siquiera las motivaciones de sus sentencias, vamos que no le quede claro ni cuál es su tarea. Este libro es un paso hacía esa dirección, hacía este acercamiento, al menos con un sector de esa ciudadanía tan diversa y plural. Otros esfuerzos también se tienen que hacer.

El valor de escribir desde lo local, de que la reflexión sea desde lo regional, entender nuestro espacio y tiempo en el que vivimos.

Creo que el artículo con el que se inicia este libro, que es de Sarelly Martínez y Miguel Lisbona, deja en claro el contexto de Chiapas. En estos tiempos que tan fuertes están los ánimos centralistas y homogenizadores en materia electoral hacer este análisis desde el sur, desde ese espacio que dice Rosario Castellanos: “es la última bolita en el mapa”, considero que vale puntos dobles. La diversidad de Chiapas no es un problema que haya que resolver más bien es una característica que siempre hay que considerar, conocer y entender. Por eso son importantes las miradas regionales.

Leí con atención todo el libro, pero permítanme hablarles ahora en concreto de una parte y es sobre las sentencias en materia de violencia política en razón de género.

La democracia en México a partir de las reformas del 2014, que obligan la paridad de género en las candidaturas, cambio. Creo, inclusive, que no logramos dimensionar lo que ocurrió y está ocurriendo. Si me apuran esto es tan importante como el derecho al voto a las mujeres en 1953.

Sin embargo; la violencia política en contra de las mujeres sigue siendo una práctica que nos impide participar en igualdad de condiciones que los hombres.

La violencia política de género no es algo nuevo puesto que las mujeres al entrar a espacios de poder y decisión siempre se han enfrentado a actos de violencia relacionados con su género. Sin embargo, el número de denuncias de violencia política en contra de las mujeres ha incrementado. La violencia política que viven las mujeres podría pensarse que es el resultado de la ecuación que a mayor número de mujeres participando también el número de denuncias por violencia en contra de ellas incrementa; pero la situación no solo tiene que ver con una fórmula, sino a la resistencia y hostilidad de que las mujeres participen de parte de quienes han estado en los espacios de poder y la toma de decisiones.

La violencia política en contra de las mujeres no es casual es una manifestación que da cuenta de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegios establecido entre hombres y mujeres en la sociedad…de esto nos habla Janine Otálora Melassis en el artículo “Análisis de tres sentencias paradigmáticas del TEECH en materia de violencia política por razón de género”.

Hay que considerar que de las sentencias que se hablan de este libro son muy recientes. Sus consecuencias las estamos viviendo, por ejemplo, la anulación de las elecciones por violencia generalizada en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. Javier Martín Reyes y Geraldine Romero Cerón hacen un análisis sobre estos casos.

Vivimos momentos de cuestionamientos, que es importante defender la democracia, no la existente que está debilitada por la pobreza y la violencia en el país, sino ese ideal de democracia que queremos alcanzar y que debemos de defender.

Gracias a todas las personas que hicieron posible este libro porque desde sus saberes, análisis y experiencia están defendiendo ese idea de democracia que segura estoy podemos alcanzar.

Nota. El libro lo pueden encontrar en Librerías Braulios en Tuxtla Gutiérrez. Disculpen, pero no sé el precio. Les dejo el número de teléfono de la librería si desean más información: 961 303 5129.