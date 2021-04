Denuncia menor de edad revictimización de la Fiscalía de la Mujer

Fue hostigada por una persona adscrita a esa dependencia y no se le han dado medidas cautelares y el presunto agresor se le ha acercado

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Ingrid Rocío, una adolescente de 17 años de edad, que hace un mes denunció abuso sexual de parte de su padrastro haciendo uso de sus redes sociales y que tuvo que salió de su hogar para protegerse, utilizó de nuevo su cuenta en Facebook para denunciar diferentes omisiones por parte de la Fiscalía de la Mujer en su caso.

En un extenso mensaje explicó que denunció a su padrastro Felipe Díaz Coello por el delito de violación sexual y que hasta ahora no ha recibido justicia.

Detalló que el día que habló a la Fiscalía General del Estado junto con sus familiares con quienes estaba bajo resguardo, una mujer adscrita a esa dependencia lejos de proporcionarle seguridad, la estuvo intimidando. “En todo momento me hostigó con sus preguntas, culpándome de que yo le había robado dinero y joyas a mi mamá, y que me había ido con el novio jamás me trató como una víctima” explicó la menor de edad.

“A casi un mes de haber hecho la denuncia pública y la denuncia ante la Fiscalía de la Mujer no se me han dado medidas de protección, ni órdenes de protección. Hace no más de cuatro día Felipe Fernando Díaz Coello estuvo a escasos metros de mí, por fortuna hubo gente a mi alrededor y él no actuó, pero de no ser así yo no estaría para contarlo” relató en su mensaje.

Las autoridades tampoco le han brindado una atención integral ya que no le han dado ni asesoría jurídica ni acompañamiento psicológico.

La menor de edad responsabilizó a las autoridades de la Fiscalía de la Mujer, Fiscalía de Desaparecidos y la Fiscalía General del Estado de cualquier daño a su integridad física por las omisiones en las que han incurrido.