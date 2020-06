Denuncian detención arbitraria de jóvenes en Tuxtla

Los detuvieron por presuntamente haber asaltado una tienda cuando venían de trabajar

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

José de Jesús Bello Mejía y Carlos Daniel García Mandujano fueron detenidos el jueves 25 de junio de manera arbitraria –según denuncian ellos mismos y testigos-, sólo por estar en la hora y el lugar equivocado.

El pasado jueves 25 de junio Pepe y Dany (como los llaman sus amigos y familiares) acudieron a la casa de su amiga Elizabeth Hernández ubicada en la colonia Potinaspak, quien les pagaría 500 pesos por ayudarle a mover material de construcción. Los jóvenes acudieron desde las 8:30 de la mañana y se retiraron minutos antes de las 4:00 de la tarde.

Los 500 pesos serían distribuidos en partes iguales, por ello, acudieron a una tienda de conveniencia que les quedaba de camino a casa, sin embargo, esa misma sucursal sería asaltada minutos después de que ellos se retiraran y por lo mismo, los involucrarían en el delito.

Elizabeth Hernández, asegura que los jóvenes son inocentes y la versión que emiten las autoridades no corresponde a la realidad.

“Una de las cosas es el horario, ellos dicen que los detuvieron a las 5 de la tarde y eso es mentira, ellos los detuvieron más tardar 4:30 p.m. son muchos detallitos que no… se retiraron de aquí 3:58, 3:59 porque a esa hora les pagué como viven aquí cerca, se fueron caminando, ellos viven en la colonia Paraíso y la casa está aquí en la Potinaspak”, señaló la amiga y testigo de los jóvenes.

Metros adelante fueron interceptados por un carro particular de donde descendieron hombres vestidos de civiles con pistolas. Elizabeth Hernández, relata que al ver que estas personas no estaban uniformadas y no se identificaron como fiscales, los jóvenes pensaron que era un secuestro.

Posteriormente fueron llevados a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en donde les atribuían robo flagrante, pero ellos aseguran, que su detención ocurrió cuando se encontraban dos cuadras abajo de la tienda de conveniencia.

“El MP dice que fue robo infraganti con violencia, pero eso es que te agarran con las manos en la masa y no fue así, a ellos los agarraron dos cuadras abajo, ahí donde está el Simi y después a mitad de cuadra fue donde los detuvieron”.

“Se bajaron de un carro un Chevy blanco, pero agarraron a uno, el otro al ver pistolas y todo, uno no piensa que es policía, lo que hizo el otro salió corriendo y lo agarraron a la altura del puente del libramiento norte, sobre la 5ª poniente”, relató Elizabeth.

Los jóvenes actualmente se encuentran en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El Amate” y tras varias audiencias, todo parece indicar que en el transcurso de la semana serán liberados, sin embargo, sus amigos y familiares desean que se dé a conocer que la detención fue arbitraria y que la Fiscalía General del Estado actúo incorrectamente.

“Su único celito es que iban todos sucios, quizá por eso los confundieron y agarraron a las personas equivocadas, iban sucios de ladrillo, creo que ahí fue la confusión”, concluyó Elizabeth Hernández.