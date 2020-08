Denuncian irregularidades en la investigación contra mujeres acusadas de trata

Los 23 menores de edad que fueron llevados al DIF continúan sin volver con su familia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Familiares de las mujeres acusadas de trata de menores así como las organizaciones civiles Cereza, Melel Xojobal y la Red por los Derechos de la Infancia denunciaron diversas irregularidades en las carpetas de investigación, que tienen a cuatro mujeres en la cárcel acusadas de trata de personas.

En un operativo en el que se buscaba al niño Dylan Esaú Gómez Pérez de dos años y ocho meses, que fue robado en el Mercado Popular del Sur de San Cristóbal de las Casas el pasado 30 de junio, la policía de la Fiscalía del Estado de Chiapas encontró a 23 niñas y niños entre los 3 meses y 15 años de edad en una casa ubicada en el barrio Tlaxcala de esa ciudad. Ese mismo día detuvo a tres mujeres, pero ya había detenido a dos personas más que eran también familiares de ellas.

Una de las personas detenidas fue Adolfo Gómez Gómez, quien falleció al interior del Cereso 5 de San Cristóbal. Enereida Gómez Sánchez, hija de una de las detenidas y del señor Adolfo Gómez Gómez, quien también fuera acusado de presunta trata de menores, asegura que su padre no se suicidó, así como lo dieron a conocer. Explicó que su papá presentaba severos golpes en diferentes partes del cuerpo y, por lo tanto, presume que lo asesinaron.

“Fue detenido mi papá, desde esa fecha fue detenida mi mamá Josefa, el día 17 fue trasladado en el Cereso 5 y de ahí falleció, ahí era su responsabilidad del director, la vida de mi padre, siendo que actuó mal, agarró una persona inocente por no agarrar al culpable”.

Señaló que de acuerdo a la necropsia de ley dio como resultado que el señor Adolfo murió por asfixia, resultado de un ahorcamiento, sin embargo, cuando el cuerpo les fue entregado, la familia pudo darse cuenta que tenía marcas de golpes en todo el cuerpo y una herida de 10 centímetros en la cabeza.

“La felicidad ya no es completa porque el ser más querido ya se me fue, se fue siendo que no hicieron bien su trabajo, siendo que mi padre se dedicaba a su trabajo, no sabía robar, en eso fue mal que actúo la FGE y el director”.

Patricia Arazil de la Colectiva Cereza, afirmó que actualmente hay tres carpetas de investigación en esta causa. Una es la carpeta de investigación 357 que es contra la salud, en modalidad de posesión, la carpeta de investigación 340 de la Fiscalía Antisecuestro y la carpeta de investigación 24 por trata de personas en agravio de menores de edad.

“Queremos dar muestra cómo se construye un delito falso, estas carpetas son partes de la carpeta de investigación que nos han mostrado las familias”, señaló la integrante de la Colectiva Cereza.

“En la carpeta 357 que es un delito contra la salud, muestra cómo siendo las 19:30 del 15 de julio, cuando me encontraba realizando investigaciones a bordo de un vehículo en compañía de los agentes Jesús Francisco Santos Náfate y Nayeli Berenice González Ballinas, circulábamos en la colonia Salsipuedes y aquí dice que ven a dos personas que resultan ser Adolfo y Josefa que están rodeados de jóvenes y que al tener una actitud sospechosa se acercan y presuntamente tienen hierba verde que podría ser marihuana”.

Patricia Arazil indicó que en este expediente la hora de su detención no coincide con lo que en realidad sucedió, por ello, en una de estas carpetas se aprecia cómo se altera la fecha y hora de la detención.

El primer delito que se les imputaba era el robo del niño Dylan Esaú, pero él apareció y la persona que presuntamente lo raptó no tiene nada que ver con la familia detenida.

FGE omisa

Patricia Arazil, aseguró que hasta el momento la FGE no se ha pronunciado por la muerte del señor Adolfo, incluso indicó que por oficio hay una carpeta de investigación iniciada por esta muerte, sin embargo, defensores de derechos humanos que están llevando el caso han solicitado una copia de esta carpeta, pero la autoridad no la proporcionado.

“En colaboración con Melel, Colectiva Cereza y Redias, este defensor ha solicitado tres veces por escrito copia de la carpeta de investigación por la muerte de Adolfo y se le ha negado sistemáticamente, no sabemos qué está escondiendo la autoridad” expresaron.