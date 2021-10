Denuncian malas condiciones en Infonavit Solidaridad Chiapaneca

En cada administración prometen reparar las vialidades de estas colonias, especialmente sobre la 8ª Sur Oriente, sin embargo, tras 20 años, estás continúan en malas condiciones

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Más de 200 familias del fraccionamiento Infonavit Solidaridad Chiapaneca y de las colonias vecinas Fovissste III y Ampliación Terán, desde hace más de 20 años denuncian las malas condiciones de calles, las cuales, están completamente destruidas y no se permite el paso vehicular, incluso mencionan vecinos, que años atrás una ambulancia no pudo acceder a las colonias debido a las malas condiciones de las calles.

Administración tras administración, presidentes municipales prometen reparar las vialidades de estas colonias, especialmente sobre la 8ª Sur Oriente, sin embargo, tras 20 años, estás continúan en malas condiciones, sin importar que a escasos metros se encuentra una delegación del DIF Infonavit Solidaridad.

“Ya no vive uno tranquilamente, no vive uno bien, la situación de la calle lo hemos venido pidiendo desde hace 20 años y no hay solución, ahora la tubería ya colapsó y aunque están los de SMAPA trabajando eso es como un mejoralito nada más a encauzar el agua de drenaje porque la situación sigue estando”, denunció Lidia Escobar Esquipulas, habitante de dicho fraccionamiento.

Denunció que personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), acude de vez en cuando a reparar la fuga de aguas negras, pero a los pocos días la problemática se recrudece, por ello, vecinos consideran que las acciones se deben realizar desde la raíz del problema, pues los problemas se presentan sin importar la época del año, pero durante la temporada de lluvias, también sufren de inundaciones.