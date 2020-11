Denuncian organizaciones agua contaminada en las escuelas

Lanzan portal para dar a conocer la calidad de agua de las instituciones educativas

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Diferentes organizaciones civiles pusieron a disposición de la ciudadanía un sitio electrónico en el que se puede ver el dictamen de la calidad de agua que hay en las escuelas de 954 municipios dispersos en las 32 entidades federativas.

El análisis de más de 27,000 dictámenes de calidad del agua que llega a las escuelas y hogares aledaños rebasa límites permisibles establecidos por la Secretaría de Salud (NOM-127-SSA1). Los tóxicos identificados en el agua son de origen tanto hidrogeológicos, que tiene que ver con la falta de tratamiento, como antropogénicos, los contaminantes del ambiente, y tienen según la concentración un alto impacto en la salud señaló la Red de Organizaciones de Acción por el Agua-FANMex, la asociación civil Cántaro Azul y el Inventario Nacional de Calidad de Agua-INCA.

El sitio lo denominaron “Plataforma de Calidad de Agua en las Escuelas” y está disponible para que la ciudadanía pueda consultarlo y saber la calidad del agua de diversas instituciones educativas, que muchas veces es consumida por las y los estudiantes y personal docente.

Las organizaciones mostraron su preocupación por el grado de contaminación del agua en las escuelas y el alto riesgo de salud que esto implica.

Consideraron que los niveles altos de contaminación de origen hidrogeológico, son resultado de una mala gestión por parte de la autoridad federal del agua (CONAGUA) en el país, que no asume su responsabilidad en el debido monitoreo, vigilancia y sanción de la extracción del agua ni de las consecuencias del sobre-concesionamiento.

La contaminación de origen antropogénic, es decir los derivados del ambiente, recae en las malas prácticas de verter sin tratamiento las aguas residuales de origen agrícola, industrial, municipal y doméstico en los cuerpos de agua y en relación a estas últimas, en no asegurar los fondos y capacidades adecuadas para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento construidas para dicho fin, lo cual es responsabilidad compartida de las autoridades municipales, estatales y federales.

“La constante excusa de las autoridades que reclama que no es su atribución o que no hay recursos, no puede seguir siendo una respuesta ya que se trata de cumplir con los Derechos Humanos al agua y al saneamiento consagrados en nuestra Constitución. Es urgente atender esta grave problemática de calidad de agua para uso personal y doméstico, que impacta en la salud de la ciudadanía y destinar los recursos necesarios para garantizar tanto la calidad de agua como el acceso a la información de forma transparente que establece el Derecho Humano al agua y al saneamiento” mencionaron las agrupaciones civiles.