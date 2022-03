Denunciando se avanza en erradicación de violencia política en razón de género: IEPC

Realiza el órgano electoal local la Conferencia Magistral: “Violencia política en razón de género en redes sociales y medios de comunicación”, presentada por la Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Aquínoticias Staff

A través de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, organizó la Conferencia Magistral: “Violencia política en razón de género en redes sociales y medios de comunicación”, que presentó la Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX-TEPJF), Eva Barrientos Zepeda, quien hizo un extenso y sustantivo recuento de sentencias contra personas que han publicado y compartido contenido ofensivo y violento contra mujeres candidatas o que ostentan algún cargo público.

Esta conferencia, se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, y se realizó con el objetivo de reflexionar sobre la erradicación de la violencia de género y promoción del ejercicio de los derechos de las mujeres al acceso de cargos de toma de decisiones, planteando el rol de los medios de comunicación para promover una imagen equilibrada y no estereotipada.

El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas dio la bienvenida a este espacio, en el que dijo que, en Chiapas, y en sus instituciones, como el IEPC, se está abriendo camino en la lucha por erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), ello en congruencia con un ideal de justicia para lograr una sociedad igualitaria, eliminando barreras y garantizando los derechos de las mujeres con base en la Ley.

Por su parte, la Magistrada Eva Barrientos Zepeda enfatizó sobre el incremento de la violencia de género a través de las redes sociales, explicó que para presentar una denuncia contra personas que publican o comparten contenido ofensivo o violento contra mujeres en plataformas digitales, deben contener al menos tres elementos: Identificar la fuente; Identificar a las personas agresoras; y Reportar el contenido de las redes sociales, señalando la dificultad para atender los casos de esta naturaleza.

Resaltó la importancia del primer punto, que es identificar a la persona propietaria de la cuenta o página en redes sociales, pues es un elemento fundamental para presentar una denuncia en esta materia. Sin embargo, añadió que ante cualquier queja, las autoridades jurisdiccionales están en la más abierta disposición de ayudar a las mujeres, por ello tienen la obligación de investigar quién o quiénes son las personas usuarias que están detrás de las publicaciones ofensivas, pues solo de esa manera se puede sancionar.

Agregó que, como medida cautelar, en caso de no ubicar a una persona responsable de una publicación dolosa, se puede ordenar a la red social que dicha publicación o cuenta sea eliminada. “Invito a las mujeres a que presenten su denuncia si son víctimas de VPMRG; solo manifestando nuestra inconformidad por la vía legal es como podremos avanzar en la erradicación de cualquier tipo de violencia. También exhorto a los hombres y a los medios de comunicación a que sean sensibles y eviten violentar a una mujer que ejerce un cargo público o que pretenda ser electa”.

Estuvieron presentes en esta conferencia, la consejera Sofía Martínez De Castro León, Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, quien fungió como moderadora; así como las consejeras Sofía Margarita Sánchez Domínguez y María Magdalena Vila Domínguez, integrantes de dicha Comisión; y la titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, Gloria Esther Mendoza Ledesma, quienes coincidieron en que la violencia contra las mujeres toma diversas formas y aprovecha las herramientas digitales para reproducir las agresiones en formas que no deben normalizarse.

Para ver de forma íntegra esta conferencia, se puede acceder a la dirección