Derechohabientes del IMSS Chiapas combaten sobrepeso y obesidad con NutrIMSS

Aquínoticias Staff

A fin de fortalecer la prevención contra la obesidad para evitar padecimientos crónico-degenerativos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas refuerza las acciones de promoción de NutrIMSS en sus 31 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y dos Hospitales de Subzona con Medicina Familiar (HSZ/MF).

Los esfuerzos del personal del IMSS por crear hábitos saludables entre su derechohabiencia han hecho que tan solo en la UMF No. 1, en Tapachula, haya personas que, gracias a su compromiso y dedicación, combaten el sobrepeso.

Paulina Hernández “N”, de 33 años, e Isidro Cervantes “N”, de 48, con el apoyo y seguimiento de la nutrióloga Gisella Isafer Flores Cigarra, de la UMF No.1, han bajado en cinco meses ocho y 13 kilos y medio, respectivamente.

En el caso de Paulina, la derechohabiente, originaria de Tapachula, comentó que, tras ser diagnosticada con artritis reumatoide, el médico familiar le recomendó llevar un control de su peso a través de NutrIMSS para mejorar los síntomas de su padecimiento.

“En cuatro meses me he sentido muy bien. Tengo más energía y reduje la medicación de la artritis reumatoide, además de que ya no tengo tanto dolor en las articulaciones. Esto me ha dado mucha motivación, me siento más bonita y ahora hago hasta ejercicio, pero todo es gracias a mi nutrióloga, que es muy amable, muy profesional y me motiva mucho y ayuda hacer conciencia en torno a la comida saludable”, expresó.

Por su parte, el señor Isidro Cervantes, tras ser diagosticado con diabetes e inicios de insuficiencia renal, fue enviado al servicio de NutrIMSS para que iniciara con un plan de alimentación, y gracias al seguimiento de la nutrióloga Gisella Flores Cigarra y al apoyo de su familia logró bajar 13 kilos y medio.

“Me siento muy bien, con menos cansancio y dolor de rodilla y cuerpo; ha sido como comenzar una nueva vida, una vida más saludable. Agradezco mucho a mi nutrióloga y la verdad es que he seguido todas sus indicaciones”, comentó don Isidro Cervantes.

La nutrióloga, Gisella Isafer Flores Cigarra, explicó que los resultados de ambos pacientes son posibles por el “trabajo en equipo que, incluye al derechohabiente, su familia y el área de nutrición, sin eso es más complejo que el paciente pueda cumplir sus metas”.

Además, de felicitar a sus pacientes, Flores Cigarra, invitó a las y los derechohabientes a cuidar su salud con el Chequeo PrevenIMSS cada año, a fin de prevenir y atender padecimientos crónico-degenerativos.