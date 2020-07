Desaparecidas, 18 mil 258 mujeres y niñas en México

La mayoría de mujeres desaparecidas tienen entre 15 y 19 años, gran parte de ellas en el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con los datos del nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

Angélica Joselyn Soto Espinosa / Cimac Noticias

Ciudad de México.– En México hay 18 mil 258 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas, la mayoría de entre 15 y 19 años, gran parte de ellas en el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con los datos del nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó este 13 de julio el informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas. Este registro estaba desactualizado desde el 2018.

El nuevo Registro contiene nuevos datos que permiten caracterizar mejor la desaparición de personas en México, por ejemplo, desagrega cuántas de las personas desaparecidas o no localizadas son defensora de los Derechos Humanos o periodistas, migrantes, tienen una discapacidad o pertenecen a la comunidad LGBTTI.

De acuerdo con ese registro, en México hay 18 mil 258 mujeres desaparecidas y no localizadas y de acuerdo con su clasificación, en el caso de las desaparecidas, su ausencia podría estar vinculada con algún delito, en el de las no localizadas, su ausencia no estaría vinculada a ningún delito. En total representan 24 por ciento del total de personas desaparecidas y no localizadas en México desde los años 60 hasta el 13 de julio de 2020.

Las entidades que concentran más casos son el Estado de México (donde este 2020 se decidió recortar el presupuesto federal para su Alerta de Violencia contra las Mujeres), con 4 mil 131 casos; Tamaulipas, con 2 mil 400 casos y Veracruz (también sin recurso federal para su Alerta) con mil 210 casos.

Por rango de edad hay desaparecidas y no localizadas, 5 mil 397 niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años de edad, 2 mil 275 entre los 20 y 24 años, y 2 mil 30 entre los 25 y 30 años de edad.

“De esta manera, a partir de hoy, se podrá conocer en tiempo real cuántas niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, están reportados o denunciados como desaparecidos, por estado, municipio y localidad, desde la década de los años sesenta hasta el día de hoy”, explicó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la presentación de este nuevo registro el día de ayer.