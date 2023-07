Descartan «fuego amigo» en Morena Chiapas

“En Chiapas no habrá manera que nos desunan”, dijo Bárbara Mañón Campos, con respecto a los señalamientos en contra de los aspirantes de su partido. Acusa a la oposición de “guerra sucia”

Aquínoticias Staff

“En Chiapas no habrá manera que nos desunan”, dijo Bárbara Mañón Campos, con respecto a las noticias y señalamientos en contra de los aspirantes de su partido.

Sobre la noticia que circuló este miércoles en el periódico Reforma, en el que afirman que el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar vive en un penthouse en la Ciudad de México, valuado en 22 millones de pesos, la secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, descartó que en Chiapas haya “fuego amigo”, señalando a la oposición como responsable de la acusación y persecución contra el senador.

“A mí me parece que esa idea de que dentro de Morena hay fuego amigo, es el reflejo de que el león cree que todos son de su condición. No es el caso, no les va a salir. Ahí lo que tenemos que hacer los compañeros es estar firmes con el proyecto de la 4T. Si lo hacen no hay nada de que engancharse con esta guerra que realmente viene de la oposición”.

Por otro lado, comentó que en Chiapas no hay una oposición que electoralmente les compita.

“En Morena no estamos ni confiados, ni sobrados, ni soberbios”, dijo con respecto a que si les preocupa o no la oposición a nivel nacional. “Cuando tú sabes que has hecho varias cosas bien, estás muy seguro que lo que estás caminando lo haz construido lo más congruente posible, te da una base de que hay un apoyo muy importante. Nos estamos ocupando de lo que realmente le importa a la gente”, resaltó en entrevista para Ultimátum.