Descubren a taxistas coludidos con delincuentes para asaltar a usuarios

Debido a la divulgación de un video se ha descubierto el modus operandi del hampa, quienes han sido víctimas de este modo de delincuencia han realizado su denuncia ante la FGE

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Por medio de un video en redes sociales, se evidenció el nuevo modus operandi de sujetos, quienes aliados con taxistas asaltan a sus pasajeros, esto, especialmente se registra durante la madrugada.

Gracias a la divulgación de este video, quienes han sido víctimas de este modo de delincuencia han realizado su denuncia de manera formal. Este es el caso de Joaquín -a quien cambiaremos de nombre para resguardar su identidad-, quien proporcionó a un taxista su dirección de domicilio, pero no lo llevó a dicho punto y en el trayecto, se desvió.

“En el trayecto iba platicando con el taxista, a medio camino se quedó callado, después en vez de llegar a mi colonia se metió antecito a un lugar oscuro y no me hacía caso”.

Metros adelante, el conductor de un taxi que además era irregular al tener las iniciales NP (número de permiso), se detuvo, pero detrás de él, otra unidad se estacionó y de ella bajaron sujetos, que de manera violenta arremetieron contra Joaquín.

“Abren la puerta y cuando quiero reaccionar una persona atrás -porque yo iba adelante- me agarra del cuello y me empieza a ahorcar, me dijeron que no me resistiera porque si no me iban a picar”.

Al ver que eran varios los sujetos que lo interceptaron y que, además, lo golpearon, Joaquín decido no poner resistencia y fue ahí donde lo despojaron de sus pertenencias; dos teléfonos celulares y su cartera.

Él realizó su denuncia formal ante la FGE, en donde le indicaron que comenzarían las investigaciones y hasta tener resultados, le notificarían al respecto.

“Ya que estuvo circulando un video donde se ve cómo taxistas hacen lo mismo, me animé a meter mi denuncia para que esto no vuelva a pasar, en la Fiscalía, me dijeron que iban a checar, pero igual espero que sí lo hagan”.