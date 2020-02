Desde 2007 tuxtlecos viven entre aguas negras

Un desperfecto en la red de drenaje en la colonia Las Delicias ha dañado 25 hogares. Pese a haber solicitado constantemente la reparación, la omisión es la única respuesta de las autoridades capitalinas

Eleazar Domínguez Torres / Mural Chiapas

Varias casas han presentado daños estructurales debido a las filtraciones de la red de drenaje en una colonia de la parte norte oriente de la capital chiapaneca

Vecinos de la trece norte entre sexta y quinta oriente de la Colonia Las Delicias denunciaron que por lo menos veinticinco casas se encuentran con daños estructurales internos derivado de las filtraciones que presenta la red de drenaje y alcantarillado el cual presenta problemas desde los años 2007 a la fecha y que, por la omisión de las autoridades municipales en turno, no han sido atendidas dichas demandas.

María Núñez, en calidad de afectada, dijo que este problema viene de años atrás sin que sea atendido: “no sé qué es lo que pasa, ya se metieron papeles y todo y nada mas no viene a verlo, lo que necesitamos ahorita es que nos arreglen el drenaje (justo al momento de la entrevista trabajaban ahí en el lugar de los hechos personas contratadas por los mismos afectados), lo que pasa es que está colapsado el tubo de en medio y no hay donde conectarse”.

Dijo además que el problema que enfrenta en estos momentos no solo es de ella sino de muchas otras casas que sumadas en su totalidad darían una suma de veinte a veinticinco casas afectadas, las cuales ya presentan problemas de riesgo, dado que las filtraciones y escurrimientos de la red de drenaje que ya no corre por la tubería ahora se anega en las casas.

Al tiempo que explicó que la red de drenaje conectada a los sanitarios de las casas ya no se va por la tubería lo que genera incomodidades, olores y se recienten enfermedades respiratorias y de la piel de adultos mayores y niños, quienes son los más vulnerables, derivado del foco de infección que tienen en la zona.

“Queremos decirle al presidente municipal que nos atienda, porque el drenaje está horrible, ya desde el dos mil siete se metieron papeles y no hay nada de respuesta desde administraciones pasadas, y también necesitamos la pavimentación, porque aquí desde que pavimentaron quien sabe cuántos años tiene ya no se ve el pavimento y ni si quiera “una manita de gato” le dan y si no hay hoyos es porque los vecinos le hemos puesto un poco de escombro para que este bien la calle y esta ya es calle rural, de pueblo, ya no es calle de capital, es una cuadra nada más y su rehabilitación no les costaría mucho”, finalizó.