Desde Comitán el llamado a cuidar la flora durante el estiaje

El Ayuntamiento de Comitán, a través de la Secretaría Municipal de Protección Civil, brinda recomendaciones y solicita ayuda ciudadana para evitar incendios

Aquínoticias Staff

La temporada de estiaje comenzó, y con ello también las recomendaciones que emiten las autoridades para prevenir la quema y daños al ambiente.

Con ello, la Secretaría de Protección Civil del Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil municipal, en Comitán, emite las siguientes recomendaciones:

Evite provocar incendios que pongan en riesgo su vida y la de los demás, no queme basura, no tire desechos a la intemperie, limpie lotes baldíos, no tire colillas de cigarro o cerillos en la carretera.

Si sale a acampar limpie bien el área de fogata después de usarla. Y si detecta un incendio, repórtalo al 911 o a Protección Civil de Comitán al 963 63 22251.

Las autoridades recomiendan no prender fuego en los pastizales, ya que cuando las llamas se salen de control los daños son inmensos, pues impacta la flora y fauna del sitio y de lugares aledaños al incendio.