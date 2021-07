Detecta ASE irregularidades en cuenta pública de SAPAM 2019

La ASE señala en el informe individual de Cuenta Pública del 2019, que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Cristóbal de Las Casas presentó 11 observaciones cuantificables y dos no cuantificables

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Cristóbal de Las Casas (SAPAM), está bajo la lupa de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por un posible desfalco de más de 20 millones de pesos, irregularidad detectada y que tendrá que justificar.

De acuerdo a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE), el SAPAM registró 11 observaciones cuantificables y dos no cuantificables en la Cuenta Pública del 2019 por un probable daño a las finanzas del organismo público, que oscilan a los 25 millones 267 mil 723 pesos con 8 centavos.

Con base al informe Individual de Auditoría ASE/OAC/105/2020, detalla que la dependencia perjudicó y/o daño el patrimonio del SAPAM por realizar bonificaciones y descuentos por el pago de servicios de agua potable, por saldos en cartera vencida en servicios de agua potable y alcantarillado no cobrados que se encuentran en calidad de rezagos.

Asimismo, por no comprobar y justificar pagos por el concepto de asesorías, por anexar nóminas que carecen de firmas de las personas beneficiadas, por suministrar combustible a vehículo cuyo propietario no se encuentra en la plantilla de personal, por realizar pagos por asesorías que no fueron realizadas, entre otras observaciones.

Por lo anterior, la ASE destaca de un probable daño o perjuicio, o ambos al patrimonio del SAPAM por nueve millones 864 mil 47 pesos y 1 centavo, al realizarse bonificaciones y descuentos por el pago de servicios de agua potable sin contar con la autorización, así como por un monto de ocho millones 145 mil 797 pesos con 95 centavos en saldos en cartera vencida por servicios de agua potable y alcantarillado no cobrados, que se encuentran en calidad de rezagos.

Asimismo, el organismo fiscalizador estima un probable daño o perjuicio, o ambos al SAPAM por un monto de 25 mil con 79 centavos, por realizar pagos por el concepto de asesorías, toda vez que cuenta con personal con el perfil profesional para realizar las actividades, como por un importe de 112 mil 950 pesos por anexar nóminas que carecen de firmas de las personas beneficiadas.

La ASE también refiere que existe un probable daño a las finanzas del SAPAM por 356 mil 643 pesos con 31 centavos al realizar erogaciones por los conceptos de pago de vales de despensa, incentivos al personal de confianza y eventual y estímulos al personal sin contar con la autorización, así como por un monto de 766 mil 327 pesos con 16 centavos por no anexar documentos que comprueben y justifiquen la adquisición de combustible y compra de uniformes para el personal.

Por otro lado, la ASE subraya de un probable daño o perjuicio por 133 mil 466 pesos con 15 centavos por otorgar medicamentos a personal de confianza y eventual, por suministrar combustible a vehículo cuyo propietario no pertenece al SAPAM y por anexar documentación justificativa que no corresponde al ejercicio auditado; así como por 124 mil 636 pesos con 93 centavos por realizar pagos en asesorías que no fueron realizadas, otorgar servicios médicos a personal de confianza, jubilada y eventual, por servicios hospitalarios a personal que no labora en la entidad fiscalizada, por anexar documentación que no corresponde al ejercicio auditado y realizar pagos por recargos y actualizaciones con recursos del erario público.

En cuanto a la “Adquisición de equipo de bombeo Convivencia Infantil”, ubicada en la cabecera municipal de San Cristóbal de Las Casas, la Auditoría estima un daño o perjuicio, o ambos de 267 mil 31 pesos con 34 centavos, por negligencia, al no resguardar correctamente este equipo y por no hacer valida la garantía al proveedor, así como por cuatro millones 255 mil 489 pesos con 63 centavos, por saldos deudores que no fueron comprobados, recuperados o depurados.