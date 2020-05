Detectan tres personas sintomáticas de probable COVID en filtros sanitarios de Tuxtla

Con los 10 módulos instalados se han filtrado a 10 mil 356 personas. Una de las personas detectadas fue referida a la Clínica de Atención Respiratoria del Poliforum

Aquínoticias Staff

Debido a que el primer cuadro de la ciudad capital es el foco rojo de contagios de COVID-19, la Secretaría de Salud del estado, en coordinación con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, activó 10 filtros sanitarios en lugares estratégicos, para exhortar a la población a seguir las medidas preventivas, disminuir la aglomeración de personas, así como mitigar la propagación del virus.

En ese sentido, la directora estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Margarita Aguilar Ruiz, informó que en las primeras tres horas de actividad se lograron filtrar 10 mil 356 personas, de las cuales tres fueron detectadas sintomáticas y de ellas, una fue referida a la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 del Poliforum.

Enfatizó que por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, los filtros sanitarios se implementarán del 27 de mayo al 17 de junio, con una fuerza de tarea de 582 trabajadores de las secretarías de Salud estatal y municipal, de la Defensa Nacional, de Protección Civil estatal y municipal, Técnica, de Turismo, de Movilidad y Transporte, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Seguridad Pública municipal, así como de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Departamento de Política Fiscal.

En estos filtros sanitarios se realizarán las siguientes actividades: aplicación de gel antibacterial, lectura de temperatura, encuesta médica y entrega de cubrebocas a quienes no lleven; además, habrá una ambulancia con la capacidad de toma de muestras, si se amerita de acuerdo a los criterios epidemiológicos de la fase tres. Así también, se fortalecerá la educación en salud, exhortando a la ciudadanía a quedarse en casa si no es necesario que salgan, que sólo acuda una persona de la familia a realizar las compras y que no expongan a los familiares con enfermedades crónicas.

De la misma manera, si van a estar en lugares cerrados que utilicen el cubreboca y si no que mantengan la sana distancia; que se laven las manos con agua y jabón o bien utilicen gel antibacterial; y si presentan síntomas respiratorios, por leves que sean, no salgan de su casa.

Aguilar Ruiz mencionó que los filtros sanitarios funcionarán en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en la calle central y 5a. sur, 1a. oriente y 5a. sur, 2a. oriente y 4a. sur, 2a. oriente y 3a. sur, 1a. oriente y 2a. sur, calle central y 2a. sur, 1a. poniente y 2a. sur, 2a. poniente y 3a. sur, 2a. poniente y 4a. sur, 1a. poniente y 5a. sur.

Recalcó que estas acciones se hacen respetando los derechos humanos de las y los locatarios y de la población chiapaneca en general, sin restricciones, únicamente apelando a su solidaridad con el resto de la ciudadanía al pedirles que se cuiden y cuiden a los demás.