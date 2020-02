Detienen a exsíndico; es venganza política: esposa

Cuatro mujeres de Chalchihuitán iniciaron este de 10 febrero una huelga de hambre afuera de Palacio de Gobierno. Solicitan la liberación de Hermelindo García Núñez, quien fue encarcelado presuntamente sin fundamento judicial

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Lucía Núñez López, esposa del exsíndico de Chalchihuitán, calificó la detención como arbitraria y con fines políticos.

Dio a conocer que ella junto a sus tres hijas determinaron plantarse y suspender alimentos de forma indefinida afuera de la sede del Poder Ejecutivo local, ya que el exsíndico fue recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (Cereso) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, como parte de una venganza política.

Por lo anterior, comentó que García Núñez lleva ocho meses encarcelado en el Cereso número 5, como otra víctima de los intereses políticos de Chiapas.

En este contexto, la madre de familia acusó a la diputada local de Morena, Patricia Mass Lazos y al subsecretario de gobierno del Estado, de promover una persecución política en contra de Hermelindo García, que lo llevo a hacer privado de su libertad junto con la ex alcaldesa de Chalchihuitán, Margarita Díaz García.

Respecto a las acusaciones que derivaron al encarcelamiento de los exmunícipes, Núñez López aseguró que su esposo es inocente de los cargos que se le imputan, ya que quien gobernaba y manejaba la política municipal era Margarita Díaz.

Añadió que a pesar de la falta de información y comunicación con el padre de sus hijas, aseguró que él no cometió ningún delito de vinculados con el ejercicio de recursos financieros.

Con la detención de su esposo, refirió que sus tres hijas –menores de edad– truncaron sus estudios, ya que no cuenta con los recursos necesarios para que acudan a la escuela.