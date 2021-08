Detienen al alcalde de Bochil por violencia política contra las mujeres por razón de género

Gildardo “N”, en su carácter de presidente municipal y en ejercicio de sus funciones como servidor público, realizó diversas conductas de naturaleza omisiva

Aquínoticias Staff

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, cumplimentó Orden de Aprehensión en contra de Gildardo «N», por su probable responsabilidad en el delito de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, cometidos en agravio de Irene “N”, síndica municipal, Luisa “N” regidora plurinominal y Sara “N”, segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil.

Con base en la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), en la que declaró Violencia Política en Razón de Género, cometida por el presidente municipal de Bochil en contra de integrantes de su cabildo, la FGE solicitó al Congreso del Estado la separación del cargo de Presidente Municipal de Gildardo “N”, quien fue desaforado.

Tras lo anterior, la Fiscalía de Delitos Electorales obtuvo la correspondiente orden de aprehensión, otorgada por el Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Especializada adscritos a esta Fiscalía en contra de Gildardo “N”.

De acuerdo con la carpeta de investigación correspondiente, el hoy detenido, en su carácter de presidente municipal y en ejercicio de sus funciones como servidor público, realizó diversas conductas de naturaleza omisiva, en contra de la síndica y la primera y segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil, tales como no convocarlas a sesiones, no proporcionarles información relacionada con los cargos y funciones de las ofendidas, no responder sus requerimientos de información de la cuenta pública, ni de los informes trimestrales y anual, y no les permitía asistir a sesiones de cabildo, reteniéndolas en sus propias oficinas.

El imputado fue recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), número 14 “El Amate”, donde el Órgano Jurisdiccional resolverá su situación jurídica en el término constitucional.

La Fiscalía General del Estado manifiesta de manera enérgica su rechazo a cualquier acto de violencia en contra de las mujeres en Chiapas, por lo que todos los casos son investigados y no habrá impunidad.