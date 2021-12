Día Internacional de la Seguridad Informática: reglas esenciales

Los profesionales hablan sobre las acciones necesarias para mantenerse seguro en el entorno virtual

En 1988 fue instituido el 30 de noviembre como el Día Internacional de la Seguridad Informática. Dicha fecha busca concientizar a las y los usuarios sobre la importancia y necesidad de tomar medidas de protección en el entorno virtual.

En el marco de esta fecha, basados en la guía de expertos en ciberseguridad de ESET, se presentan a continuación, algunas reglas esenciales para hacer uso seguro de la tecnología y del internet, minimizando considerablemente los riesgos de ser víctimas de las amenazas informáticas más comunes.

Reglas de seguridad en entorno digital

Utiliza contraseñas largas y complejas. Se debe evitar contraseñas simples y fáciles de adivinar, como fechas o nombres. Lo ideal es que la contraseña tenga entre 15 y 20 caracteres, que incluya letras, números, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.

Configurar la privacidad de todas las cuentas. Datos como la fecha de nacimiento, lugar de trabajo, profesión, lugar de residencia, etc. pueden ser utilizados por estafadores para robar identidades o realizar engaños con una historia bien elaborada a partir de información publicada, por lo que es mejor limitar la información accesible de forma pública. Si se piensa publicar en internet algo que es preferible no lo vean todos, quizás lo mejor sea no publicarlo.

Realizar un respaldo de la información de valor. Aunque se sea cuidadoso o cuidadosa, debe ser consciente que puede perder o le pueden robar su computadora o el teléfono, o que algún programa mal intencionado “secuestre” la información valiosa, por lo que siempre debe tener un resguardo para mantener seguros fotos, videos, documentos y archivos más importantes.

Únicamente descargar apps de tiendas oficiales. Se debe evitar las fuentes desconocidas y siempre descargar las aplicaciones de la Google Play o App Store, pues los cibercriminales suelen crear apps maliciosas que intentan engañar a las y los usuarios haciéndoles creer que son apps oficiales de bancos, juegos, billeteras virtuales, entre otras.

Desconfiar de las personas que conocen en internet. No solo la ciberseguridad se ve vulnerada al ingresar al internet, sino también la seguridad en general. Las plataformas sociales también tienen su lado oscuro, ocurriendo violencia digital. Los fraudes como el acoso están a la orden del día, por lo que es importante tener cierto grado de desconfianza y cautela para evitar malos momentos durante la navegación.

Instalar un programa antimalware para el celular y para la computadora. Este tipo de programas en conjunto con el antivirus permitirá la protección contra el malware y otras prácticas que utilizan los ciberdelincuentes para vulnerar la ciberseguridad.

