Diputadas se comprometen a impulsar presupuesto para la igualdad

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México. El resultado de la paridad de género en el poder legislativo se verá el próximo 15 de noviembre si las 241 legisladoras electas en 2018 logran aprobar un presupuesto que considere la prioridades de las mujeres, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce Maria Sauri Riancho.

La también diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que este año las legisladoras tienen la oportunidad de incidir en el presupuesto. El primer año, dijo, estaban “tiernitas” y no pudieron redirigir el gasto; en el segundo consiguieron experiencia; pero en el tercero ya conocen los obstáculos y oportunidades por lo que podrán hacer los cambios necesarios.

Durante la “Segunda conferencia nacional de legisladoras y organizaciones de la sociedad civil: Por los Derechos Humanos de las mujeres y una vida libre de violencia”, la también exgobernadora de Yucatán dijo que la prueba de fuego de las 241 diputadas será el próximo 15 de noviembre.

En esa fecha se cumple el plazo legal para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Las legisladoras coincidieron en que será un momento clave para cerrar la primera Legislatura de la Paridad de Género —donde las mujeres ocupan 48.2 por ciento de las 500 curules— con un gasto con enfoque de género.

Sauri Riancho destacó que en septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un proyecto de presupuesto con disminuciones para programas de género que están en el Anexo 13, el apartado donde se concentran los programas par la igualdad, por lo que ahora la Cámara de Diputados estudia el documento para hacer las modificaciones necesarias a fin de evitar las disminuciones.

A su vez, su compañera del PRI, la senadora y también exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, consideró que el primer congreso paritario pude lograr “un viraje real en las políticas hacia las mujeres” y que las diputadas, con el apoyo de las senadoras, pueden reorientar el presupuesto en favor de las mujeres.

Paredes Rangel, quien además fuera dirigente del PRI, expuso que la presencia de mujeres feministas debería fortalecer las políticas públicas y la investigación con perspectiva de género. “Dejemos de contar historias de que protegemos a las mujeres cuando solo se hacen programas que reproducen el rol patriarcal”, dijo.

En su participación la diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briseño Zuloaga, aseguró que las legisladoras tienen la obligación de cerrar la Legislatura con las menos deudas posibles y con un presupuesto progresivo para las mexicanas.

En tanto la diputada por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, llamó a sus compañeros a ir juntas para dejar huella en el último año de la Legislatura y lograr un presupuesto de género que atienda las demandas de las mujeres. “Los presupuestos de género son una inversión no un gasto”, dijo.

Agregó que es preocupante que el proyecto de presupuesto, el Anexo 13, se reduzca y se convierta en un instrumento de política asistencial que ha dejado de lado el trabajo de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas.

La diputada señaló que en la agenda de pendientes está priorizar la ejecución de los recursos para mujeres indígenas y afroamericanas, lograr que se informe a la Cámara de Diputadas sobre las reducciones realizadas este año y que se destine al menos el 5 por ciento del PIB para la igualdad, entre otras medidas.

La diputada por Morena, Lorena Villavicencio Ayala advirtió que esta Legislatura no ha estado a la altura de la emergencia nacional que representa la violencia contra las mujeres y las niñas, pero dijo que las diputadas están preocupadas por la pandemia y por lograr la suficiencia presupuestal.

Villavicencio coincidió con las legisladoras en que no es suficiente el Anexo 13 porque el gasto para cerrar las brechas de desigualdad debería estar en en todas la instituciones y en todas las políticas públicas, pero además dijo que en este apartado se deben eliminar los programas asistencialistas.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, dijo que desde 2017 cuando se comenzó el trabajo por un presupuesto para la igualdad, cada año se incrementan los recursos, pero su calidad y aplicación sigue siendo dudosa.

Señaló que entre las principales deficiencias en la distribución de estos recursos es que no queda claro cuáles son los criterios para definir los programas que se quedan con estos montos, es difícil medir utilidad e impacto, no hay lineamientos para incorporar la perspectiva de género en el presupuesto federal y no hay indicadores de metas y programas.

En este contexto, señaló la legisladora perredista, las organizaciones de la sociedad civil han realizado estudios donde se demuestra que el gasto para la igualdad no sólo no ha incrementado sino que ha disminuido, con lo que se contraviene la ley y el principio de progresividad de los Derechos Humanos.

Una constante, agregó Juárez Piña, en la administración encabezada por López Obrador es el incremento nominal, sin embargo la mayor parte de los montos se concentra en los programas insignias de este gobierno que, aseveró, no tienen reglas de operación, ni padrones confiables. A esto se suma una falta de comprensión del significado de la perspectiva de género de las autoridades de distintos niveles de gobierno.

El Gobierno federal propuso entregar 128 mil 092 millones de pesos (mdp) para el Anexo 13 en 2021, lo que significa un incremento de 22 por ciento en términos reales con respecto a 2020 cuando este apartado obtuvo 103 mil 517 mdp, sin embargo la mayor parte de estos recursos son para programas sociales.