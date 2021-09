Diputadas y senadoras se comprometen a buscar despenalización del aborto en todo el país

Legisladoras de Morena anunciaron que retomarán los criterios de la Suprema Corte para redactar una reforma constitucional o una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México.– La ola verde para despenalizar el aborto está creciendo desde que el 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el aborto de forma absoluta, por esa razón senadoras y diputadas federales anunciaron que se subirán a esta marea y trabajarán en una reforma legislativa para despenalizar la interrupción del embarazo en todo el país.

Este 28 de septiembre, fecha en que se conmemoró el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, legisladoras de Morena que tomaron posesión del cargo hace menos de un mes, y senadoras que llevan tres años en funciones, anunciaron que retomarán los criterios de la Suprema Corte para redactar una reforma constitucional o una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud. En total, ya hay cinco nuevas propuestas de reformas.

Hasta hoy sólo cuatro estados permiten el aborto voluntario hasta las doce semanas de gestación sin consecuencias penales: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. A esta lista se agrega que desde el 7 de septiembre el máximo tribunal del país declaró inválido el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que castigaba con uno a tres años de prisión a quienes se practicaran un aborto de forma voluntaria y a quienes les ayudarán. Esta última legislación es inválida, aunque aún no es reformada por el congreso local.

Si bien el pleno de la Suprema Corte señaló que sus criterios son aplicables para juzgadores de todo el país y por tanto no se puede enviar a prisión a ninguna mujer acusada de esta conducta, cada entidad tiene una regulación distinta del delito de aborto. A nivel federal, el Código Penal sanciona con uno a tres años de prisión a las mujeres que deciden abortar siempre y cuando “no tengan mala fama, ocultaran su embarazo y éste fuera fruto de una unión ilegítima”; de lo contrario, la pena es de uno a cinco años de prisión.

En este contexto, las militantes feministas, defensoras de la clase trabajadora y de la diversidad sexual, quienes apenas en agosto tomaron posesión como diputadas federales de Morena, anunciaron su compromiso de buscar la despenalización del aborto. Si bien, las morenistas suman 105 de las 250 mujeres legisladoras, aún no hay consenso al interior de la bancada.

Deuda con las mujeres

Este 28 de septiembre, en San Lázaro, la diputada morenista, Beatriz Rojas Martínez, reconoció que al Legislativo le corresponde garantizar la interrupción del embarazo, por lo que anunció que ya está listo su proyecto de reforma al Código Penal Federal, para permitir el aborto hasta las doce semanas de gestación; y a la Ley General de Salud, para garantizar que el personal médico no invoque la objeción de conciencia en casos de aborto.

En conferencia de prensa, acompañada de las diputadas Guadalupe Chavira De La Rosa, Maria Clemente García Moreno, Olivia Esquivel Nava, Blanca Narro Panameño, Martha Barajas García, José Miguel De la Cruz Lima y Julio César Moreno Rivera, expresó que el “aborto legal” no obliga a nadie a abortar, simplemente reconoce el derecho de las mujeres a decidir. “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, reiteró.

La diputada Rojas Martínez, quien fue reelecta este 2021, recordó que desde 2007 el aborto se permite en la Ciudad de México, donde además el sistema de salud garantiza este derecho de forma gratuita. Mujeres de otras entidades recurren a la capital del país para realizar este procedimiento, por eso la legisladora señaló que Morena y la Cámara de Diputados tienen una deuda con las mujeres.

La diputada Guadalupe Chavira De La Rosa informó que su propuesta de reforma a la Ley General de Salud se presentó en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de este 28 de septiembre. Aunque su iniciativa no incluye modificar la legislación penal, su objetivo es establecer que el sistema nacional de salud debe garantizar la prevención y el acceso a la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y segura.

“Primero las más pobres”

Este mismo martes, pero horas después, otra ala feminista de Morena manifestó su interés de legislar para evitar la criminalización del aborto en la Cámara baja. En conferencia de prensa las diputadas Marisol García Segura, conocida como Marisol Gasé, el nombre que utiliza como actriz; la periodista y ahora legisladora, Selene Ávila Flores; y la legisladora Salma Luévano Luna, recordaron que la ley debe proteger los derechos de las mujeres.

“La maternidad será deseada o no será, también decirles con fuerza que penalizar el aborto es un acto de injusticia porque siempre hemos sabido que quien no quiere continuar con un embarazo no deseado lo interrumpe como sea, con métodos varios, con condiciones distintas, con riesgos diferenciados y como siempre son las más pobres las que tienen mayor dificultad para acceder a servicios y seguros de calidad de salud”, aseguró García Segura.

La fundadora de la compañía teatral “Las Reinas Chulas” siguió el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que “por el bien de todos, primero los pobres”. Luego de que la Suprema Corte marcó la ruta a seguir en favor de la salud reproductiva de las mujeres, las legisladoras de Morena —partido que por sí solo tiene 202 de las 500 curules— asumieron el compromiso de saldar la deuda con las más pobres, quienes son criminalizadas por interrumpir un embarazo no deseado.

En esta rueda de prensa con los medios, la abogada laborista, Susana Prieto Terrazas, quien en junio del año pasado fue encarcelada y luego liberada, acusada de amenazas, motín y delitos contra servidores pública, al representar a trabajadores de la maquila en Tamaulipas, detalló que trabajará en una propuesta. Aseguró que el diputado Leonel Godoy Rangel le encomendó la tarea de redactar una reforma constitucional para llevar llevar la despenalización del aborto a todo el país.

La legisladora destacó que aunque hay quienes promueven puntos de acuerdo para liberar a las mujeres acusadas del delito de aborto, una modificación al Código Penal federal asegurará que no haya ninguna mujer penalizada por realizar esta practica.

Van por incluir “cuerpos gestantes”

En la Cámara baja las diputadas de Morena, María Clemente García Moreno y Salma Luévano Lunas, quienes pasarán a la historia como las primeras mujeres trans que ocupan un cargo parlamentario, también celebraron las propuestas de reformas legislativas, las cuales, coincidieron, deberán incluir conceptos como “personas gestantes” y “libre desarrollo de la personalidad”, utilizados por el pleno de la Suprema Corte para incluir a las mujeres trans y personas que no se identifican como mujeres pero pueden tener un embarazo.

Por separado, las legisladoras estuvieron en ambas conferencias de prensa que se organizaron en la Cámara baja. Su mensaje fue la necesidad de que el Congreso de la Unión reconozca el concepto de “cuerpos gestantes” en las reformas que se analicen próximamente. Es de mencionar que el proyecto de sentencia sobre aborto en Coahuila, elaborado por el ministro Luis María Aguilar, incluyó por primera vez el concepto de “personas o cuerpos gestantes”, que fue retomado en la argumentación de las y los ministros.

De acuerdo con ese proyecto, se incluyeron los términos “personas con capacidad de gestar” y “personas gestantes” para evitar la discriminación por razones de género y referirse a hombres trans, personas no binarias, lesbianas y otras “identidades de género” que pueden embarazarse.

Rechazo del PAN

A pesar de que la mayoría de Morena apoya la despenalización del aborto, desde la pasada Legislatura no lograron avanzar en las propuestas de reforma debido al rechazo de las y los legisladores, en particular del Partido Acción Nacional. En abril pasado, en el último intento de las entonces presidentas de las Comisiones de Salud y de Igualdad de Género por sacar una reforma, Miroslava Sánchez Galván y Wendy Briseño Zuloaga, respectivamente, legisladores de todos los partidos no asistieron a la reunión para no votar el dictamen.

En aquella sesión, que era la última oportunidad de debatir el tema del aborto antes de concluir sus funciones, se votaría un dictamen para reformar tres normas: la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud, todas en materia de servicios de planificación familiar y anticoncepción, servicio de interrupción del embarazo y objeción de conciencia. Aunque esta reforma no modificaba el Código Penal, no fue analizada.

Apenas el 21 de septiembre, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, informó en un encuentro con los medios que a la luz de las decisiones de la Suprema Corte su partido retomaría este dictamen en materia de “autonomía reproductiva”, sin embargo, otras legisladoras morenistas son más moderadas.

Como muestra, en la sesión de este 28 de septiembre, la diputada Lidia García Anaya, presentó iniciativa que reforma el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, para señalar que no podrá invocarse objeción de conciencia en casos donde se vulneren los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, aclaró que ella está “a favor de la vida”, dejando la posibilidad de no apoyar la despenalización del aborto.

En un tono cauteloso, este martes, al ser cuestionado por la prensa, el morenista y presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que no daría una posición personal y esperaría a que el grupo parlamentario tuviera una posición como grupo.

En contraste, otras parlamentarias, como Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, también tienen sus propias propuestas. Este martes la legisladora inscribió su iniciativa, donde propone derogar todo el capítulo sobre aborto en el Código Penal federal.

“No era el momento”

Este mismo 28 de septiembre, pero en el Senado de la República, las legisladoras Martha Lucía Micher Camarena, de Morena ; Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano; Claudia Ruíz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional; y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática, anunciaron que presentarán una reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación.

La senadora Micher Camarena, quien ya ha presentado iniciativas para garantizar la maternidad libre y voluntaria sin lograr éxito, expuso en conferencia de prensa que la nueva propuesta será acorde a los criterios de la Suprema Corte para que “nunca más una mujer o una niña (sea) obligada a ser madre o muerta por abortar”.

En este contexto, Patricia Mercado dijo que aunque desde hace varios años las legisladoras querían una reforma en este tema, “no era el momento”. Hoy, agregó, después de las tres decisiones de la Suprema Corte, es hora de construir un gran acuerdo a favor del respeto a la libre decisión de las mujeres.

A este compromiso se sumó la priista Claudia Ruíz Massieu, cuyo partido también tiene posiciones encontradas en torno al aborto. La senadora dijo que es responsabilidad de todos construir un México de derechos y de libertades para todas y todos; consideró que la interrupción del embarazo es un asunto de Derechos Humanos y un asunto de salud pública y de justicia, por eso aseguró que no debe ser una discusión religiosa ni moral. “Es un asunto de derechos y como legisladores y legisladoras, estamos obligados a su discusión”, sostuvo.

La senadora aseguró que las legisladoras no son ingenuas, pues el aborto es un tema polémico pero aseguró que abrirán el debate. Al compromiso de despenalizar el aborto se sumaron la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Partido Verde; Alejandra del Carmen León Gastélum, del Partido del Trabajo; e Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano. Señalaron que en próximos días se presentará esta iniciativa.