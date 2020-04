Diputados donarán 100 mdp para atender emergencia sanitaria nacional

Para la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, el dinero de los sueldos es suficiente y el monto supera lo que podría juntarse con los aguinaldos

Aquínoticias Staff

Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que grupos parlamentarios acordaron donar una bolsa de 100 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por Covid-19.

La legisladora precisó que las y los diputados no han llegado a un consenso para donar sus aguinaldos, como propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, opinó que la cifra contemplada en el monto supera lo que podría juntarse con los aguinaldos.

“No quiero adelantar esa posición, es parte de los análisis que estamos haciendo sobre cómo la Cámara de Diputados puede abonar; lo que ya está claro es que sí vamos a hacer este esfuerzo institucional de donar 100 millones de pesos para la contingencia, yo creo es muchísimo más dinero que el aguinaldo de los diputados, entonces ese esfuerzo es el que está mayormente perfilado”, dijo durante una conferencia virtual.

La legisladora insistió en que esperan tener más información sobre cómo, dónde y cuándo más útil y oportuno donar el dinero.

Ayer, el Presidente López Obrador insistió en su llamado a los partidos políticos para que donen el 50 por ciento de su presupuesto para combatir la epidemia del coronavirus y anunció que exhibirá a los que no lo hagan.

“Sería muy bueno que hoy mismo, mañana, ya los partidos manifestaran su disposición de entregar o de no ejercer la mitad, cuando menos, de sus presupuestos. Vuelvo a hacer el llamado, aquí lo voy a estar haciendo diario y vamos a poner aquí en pantalla quién es quién”, indicó.

El Presidente ha prometido 150 mil millones de pesos (6 mil 248 millones de dólares) de la cancelación de fideicomisos públicos y 3 mil millones de pesos (125 millones de dólares) de la reducción de salarios y aguinaldos de funcionarios públicos de alto nivel, incluido él.

Por ello, aunque aseguró que es respetuoso de la autonomía de los otros poderes, el mandatario reafirmó este martes su invitación a los partidos.

“Como sea, pero que entreguen la mitad del presupuesto. Hay una fundación en salud, una beneficencia pública. Si no es dinero, en especie, el equivalente a la mitad de su presupuesto. Hoy vamos a consultar, a recoger la opinión de cada dirigente”, señaló.

Esta tarde el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los partidos políticos nacionales que así lo determinen, “pueden renunciar a una parte o a la totalidad de los recursos de financiamiento público que les corresponden, pero a partir del mes de mayo próximo”.

La autoridad electoral señaló también que “los recursos de prerrogativas ya depositados en sus cuentas bancarias no pueden ser devueltos al Instituto ni ser entregados en donación a una institución pública o de manera directa a la ciudadanía”.

Con información de Sin Embargo