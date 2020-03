Director del Cobach silencia tendedero del acoso y protege a señalados: Alumnas

Estudiantes del plantel 145 del fraccionamiento La Misión en Tuxtla, señalaron la represión a su libertad de expresión por segunda ocasión por parte de las autoridades educativas

A. Marroquín / Mural Chiapas

El director del Cobach 145 ubicado en el fraccionamiento La Misión de Tuxtla Gutiérrez solapa y protege a docentes que fueron a acusados de hostigar y acosar sexualmente a las alumnas de este plantel, denunciaron jóvenes matriculadas a este centro educativo.

Alumnas del plantel número145 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), decidieron levantar nuevamente la voz ante la represión a su libertad de expresión de la que fueron víctimas el pasado martes, luego de que los directivos borraran los nombres de los maestros acusados de acoso sexual del “Muro de la Vergüenza”.

Este jueves 12 de marzo, las jóvenes montaron el “tendedero del acoso”, sin embargo, el director del plantel 145, Alejandro Edén Sánchez, ordenó – otra vez- quitar las denuncias escritas por las alumnas, al grado de provocar enfrentamientos entre el alumnado en la plaza cívica.

Entre las denuncias, ellas destacan: “EL DIRECTOR QUERÍA CENSURAR EL TENDEDERO”.

Desde el pasado 10 de marzo, las alumnas han ido denunciando acoso, misoginia, violencia y hostigamiento por parte del personal docente, administrativo y de propios compañeros.

Con la presencia de los medios de comunicación, el director Alejandro Edén y varios de los maestros señalados, actuaron de manera grosera y déspota, amedrentado a la prensa que acudió a cubrir la información. Tal es el caso de la periodista Tania Selvas Ruiz, de Canal Cinco, quien denunció los hechos a través de su cuenta de Facebook.

“¿Qué tipo de represalias esperan a las alumnas

¿Qué espera la Directora General que sucedan en contra de las alumnas para actuar por la vía legal? ¿Por qué no actúa La Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía de adolescentes?”, cuestionó la comunicadora.

Tras minutos de protesta, el directivo pidió quitar los textos colgados en el tendedero de las alumnas del plantel 145, donde destacan las siguientes:

“PROFE BENNY LE INSINÚA COSAS A SUS ALUMNAS”

“FREDDY OVANDO TUS MIRADAS NO TE HACEN MÁS HOMBRE”

“PROFE FIERRO POR TI DEJÉ DE LLEVAR FALDA A LA ESCUELA”

“EL PROFESOR PABLO NANDAYAPA VE DE MANERA MORBOSA A ALGUNA DE SUS ALUMNAS”

“PROFESO DERLY ME MANDÓ MENSAJE PROPONIÉNDOME SER MI SUGGAR DADY: EX ALUMNA”

“DIGAN NO AL ACOSO, NO MIL VECES NO AL ACOSO, BASTA DE SENTIRNOS ACOSADAS CON LA MIRADA Y MÁS CON PROFE CARLOS INFORMÁTICA”

“EL PROFESOR GRAJALES NOS QUEDQ MIRANDO DE MANERA MORBOSA”

“EL ENRIQUE PONE VIDEOS PORNO”

“PROFESOR MANUEL FIERRO GAYTÁN HACE COMENTARIOS HOMOFÓBICOS”

“EL PROFESOR DERLI DE DANZA SEPARA A LAS NIÑAS PARA VER SUS PECHOS MIENTRAS PRACTICAN LOS PASOS”

“EL PROFE CANCINO ACOSA A LAS ALUMNAS”

“EL PROFE DERLI DA EJEMPLO DE CÓMO BAILAR USANDO A COMPAÑERAS DE MANERA INAPROPIADA”

“LIC. OCTAVIO ME ACOSABA”

“NO AL ACOSO DE DOCENTES Y ALUMNAS”

“PROFE EDILBERTO DE MÚSICA DEJE DE SABOREARSE AL VER A LAS CHICAS”

“PROFESOR NANDAYAPA APARTE DE PEDIR DINERO”

“FIERRO TUS COMENTARIOS MACHISTAS NO DAN RISA”

“PARA DUQUE: ME VIOLARON A LOS 13 AÑOS Y GRACIAS A TUS TOQUES “AMISTOSOS” Y SONRISAS EXCESIVAMENTE “AMABLES” HACES QUE REVIVA AQUELLA PESADILLA DEL 14 DE MAYO”.

“FIERRO DEJA DE VERLE LAS NALGAS A LAS NIÑAS”

“A LAS NIÑAS LAS VENDEN EN 3MIL O 5 MIL PESOS ASÍ QUE YA SABEN, AHORREN SUS BECAS: CUAUHTEMOC”

“PROFE HUGO VENGO A ESTUDIAR NO A QUE ME TOQUES Y MIRES DE FORMA MORBOZA”

“JUAN JOSÉ AGUILAR ORDÓÑEZ TIENE UN LARGO HISTORIAL DE ACOSO…”