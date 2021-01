Divergente / Martha Alvarado

Ni perdón, ni olvido

Cronología de un veinte perdido y un veintiuno peor… Las matemáticas no fallan: “Menos diez más menos diez, siempre va a dar menos veinte… “

…Y entonces me senté a hacer las cuentas y estaba en bancarrota… Hablé al Contador… He aquí la historia…

Cerrábamos el año 2019 con un sub ejercicio fiscal de 174,000 millones de pesos. SI SON MILES DE MILLONES. es decir, con un crecimiento económico del 0.4%, así se lee poco el subejercicio, pero leamos en millones que es lo real, no en porcentaje porque es un cristal empañado, “No se mira bien…”

Las noticias eran malas, de risa a comparación del año que estaba por comenzar. Faltaban escasos treinta días para terminar el 2019:

Que si se podía corregir el acta de nacimiento desde la computadora, que si se anunciaba que el Tec de Monterrey estaba considerada la mejor Universidad de Latinoamérica, anunciaban que el estadio Bernabeu sería el mejor estadio de fútbol del mundo. Trump cancelaba la rueda de prensa tras difundirse un video en el que líderes mundiales se mofaban por sus largas apariciones en la “Cumbre de la OTAN” . Se criticaba en diciembre 2019 que el partido político morena hubiera puesto en marcha la estrategia para controlar al INE y señalaban al grupo Texcoco. El Senado aprobaba 10 años de cárcel y multa para quien plagié diseños indígenas. De tema nacional que la figura de Emiliano Zapata héroe revolucionario se trastocara con la obra del artista Fabian Cháires y veíamos a Zapata con zapatillas… El robo del avión presidencial, digo, la rifa del avión que por cierto no se supo “Dónde quedó la bolita…”

Ah pero qué desmemoriados somos los mexicanos y llenos de pasión, nos echan a pelear y tampoco sabemos qué peleamos, pero peleamos. Allí están los mexicanos a quienes les dijeron: “Tenemos dos equipos, uno es el equipo de los Chairos y otro el equipo de los Fifís, peléense. Las reglas del juego es que no hay reglas y el motivo es que unos producen empleo y otros operan los empleos… El objetivo del juego se los iremos diciendo a conveniencia, ustedes peléense”… Y “Orange”, que quienes no entendieron, se ponen a soltar los primeros golpes y a sillazos y botellazos, sigue el Pais… Qué grueso caray. Mientras otros haciendo sus guardaditos desde su butaca con su bolsa de palomitas, su coca light, cacahuates Chiapanecos de esos crujientes que traen ajo, cebolla y chile de árbol, quienes somos Chiapanecos sabemos, ah y quesito de Ocosingo, el municipio más grande de Chiapas con una superficie de 9520.117 km cuadrados…

Chispas ya me desvié… Ah si, íbamos en la triste historia… Continúo…

Se anunciaba el inicio de un brote de neumonía atípica en los mercados de Wuhan, China…

¡También a finales del año 2019 desaparecen el Seguro Popular y crean el INSABI que por cierto sigue sin operar… Plop!

Qué tiempo aquéllos en los que salía yo a caminar en las calles de mi hermoso San Cristóbal de Las Casas, con ese cielo “Azul Jovel” y sus calles y casas coloniales… Sin tapabocas. (Mi mamá que siempre me dice: “Ponte tapabocas” y no sé si es para que no me contagie o para que yo no diga lo que pienso…).

Las noticias en enero de dos mil veinte no alarmaban del tsunami que venía. Bien guardadito se tenían la pandemia que, por cierto, en Nueva York ya habían ensayado el simulacro de la misma en el llamado “Evento 201”. Si saben, ¿no?

Se me termina la hoja, pero no la tinta… Acompáñenme a la siguiente página para que conozcan la triste historia de la bancarrota, el contador, las sumas que restan y yo y tú.

Los dichos populares son sabios: “Para muestra un botón…” 2019 el peor año del México moderno y 2020 peor y 2021, o le hacen un giro a las políticas públicas o estamos condenados…

Mientras, con más de 139 000 MUERTES POR COVID, ni perdón ni olvido para “Abrácense, no pasa nada” …