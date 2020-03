Diviértete en casa en cuarentena, pero cuidado con los horarios

Si bien el receso de actividades no son vacaciones, tampoco son un castigo, por lo que es importante realizar actividades, sin embargo, estas no deben salir de las rutinas diarias para que sea más fácil volver a la normalidad

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Psicoterapeutas señalaron que se debe dejar en claro que si bien, no se tratan de vacaciones, tampoco se trata de un “castigo”, por ello, recomendaron que las actividades académicas que les hayan encargado en sus escuelas se realicen de manera alterna, con otras actividades del hogar o bien, de entretenimiento.

Es decir, que los menores no se utilicen las mismas horas de clases (preescolar tres horas, primaria cinco horas y secundaria seis horas), para hacer tareas, de lo contrario, se estresarán antes de lo que se tiene estimado dure la cuarentena, que en el caso de los estudiantes serán 30 días.

Juegos de mesa, leer libros, jugar videojuegos, hacer una piñata, ayudar a las tareas domésticas, seguir las recetas del libro de comidas que seguramente algún mayor compró hace años y nunca utilizó, entre otras cosas, son opciones para realizar en estos días de resguardo.

“Habrá que evitar los juegos muy rudos por cuestión de espacio y porque si empiezan a correr quieren correr más, pero podemos encontrar otras actividades, si tienen patio, pueden poner una alberca, eso no rompe la cuarenta, saltar la cuerda, actividades que puedan sacar la energía”, dijo Dulce Bonifaz, psicoterapeuta.

La terapeuta familiar recomendó tanto para adultos y menores, no salirse de los tiempos establecidos en nuestras actividades normales, ya que estos dificultarán poder regresar a las actividades normales.

Es decir, si un adulto realiza trabajo en casa, iniciar a trabajar en el horario que regularmente iniciamos actividades al llegar a nuestro centro de trabajo, de igual manera, lo ideal es que los menores respeten sus horarios para dormir, levantarse, comer y hasta ducharse.