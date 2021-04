Docentes del Cobach en paro denuncia hostigamiento

Llevan más de mes y medio sin dar clases

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Docentes que permanecen en paro de labores en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) desde hace mes y medio denunciaron estar recibiendo hostigamiento por parte de directivos de la institución.

Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Cobach) pertenecientes al Sindicato Único Independiente (Suicobach), iniciaron un paro de labores de las clases en línea a partir del 01 marzo, debido a la retención de cuotas sindicales, descuento que mes con mes se realiza a más de cuatro mil trabajadores de base, monto que es variado de acuerdo al sueldo de cada trabajador, pero que representa el dos por ciento de su salario.

La dirección general del Cobach argumenta que las cuotas sindicales están retenidas porque el periodo de la actual dirigencia ha concluido.

Víctor Manuel Pinot Juárez, secretario general del Suicobach asegura que su titularidad continúa vigente debido a que el proceso de elecciones no se ha podido realizar por la contingencia sanitaria.

Las clases en el Cobach, a pesar del paro, no están suspendidas al 100 por ciento ya que no todos los docentes están adscritos a este sindicato e incluso no todos los profesores del SUICOBACH están participando.

Sin embargo, docentes que están en paro de labores denunciaron que están siendo hostigados por sus directivos para regresar a laborar y también han recibido amenazas por estar en la movilización lo cual va en contra de sus derechos laborales.