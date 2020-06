Documental “Negra”, anécdotas de discriminación

La directora Medhin Tewolde comenta sobre su proyecto y el motivo de su creación

Sergio Morales / Aquínoticias

Medhin Tewolde directora del documental nos comenta sobre su proyecto documental Negra, lo que motivó para la creación, sus reflexiones sobre racismo en México. “La película había estado en mi cabeza hace mucho tiempo, estudié documental, tenía un conflicto interno sobre la representación del otro o la otra”.

¿Cómo surge el documental?

A veces no me sentía del todo legitima para contar la historia de otra persona, quizás por miedo a no hacerle justicia o no entender el contexto, “por eso abandoné por mucho tiempo el mundo documental, con Negra no me pasó eso”. Es una película que habla sobre racismo de mujeres afrodescendientes en México, yo me reconozco como mujer afrodescendiente, “sentía que es un tema en el que me atraviesa desde mi experiencia”.

La directora comenta que durante la etapa de investigación hizo muchas entrevistas con muchas mujeres afrodescendientes, mostrando la diversidad “tampoco para universalizar la idea de la mujer negra”, en la película hay cinco personajes y una de ellas es Medhin, “para mí era importante reflejar la diferencia en las experiencias, de nacer y crecer en una comunidad afro, versus nacer en una comunidad donde no hay población afro”.

Racismo, desde la cotidianidad

El documental habla sobre racismo, es un tema grande que se puede abordar desde diversas perspectivas, “fue muy difícil decidir desde donde contarlo, debido a que el racismo es estructural no sistémico” existe un racismo grande, un sistema que oprime a partir de la raza, cuando en México cuando se quiere ejemplificar se habla de la época de la colonia, “han sido épocas donde el racismo fue más mediatizado” si a eso le sumas de que en México no hay gente negra, entonces se cree que no hay racismo.

La directora menciona que su idea fue hablar de racismo desde lo cotidiano, como esas expresiones racistas que se hacen visibles en las practicas cotidianas.

¿Cuánto tiempo y donde se realizó este proyecto? Desde la investigación fueron tres años hasta finalizar la producción, se grabó en Oaxaca en dos comunidades, Chiapas en San Cristóbal de Las Casas y Guerrero en Cruz Grande.

¿Dónde se proyectará próximamente o donde verlo?

En la gira de AMBULANTE se estrenó en línea, estamos resolviendo como nos organizaremos, en la página en Facebook “negra documental” subiremos las próximas exhibiciones.

Medhin menciona que el documental ha sido un regalo encontrarse con tantas mujeres con quienes pudo compartir experiencias e historias, fue un obsequio de la fuerza que han tenido estas compañeras que “ a pesar de la distancia, para trascender de estas experiencias y además reivindicarse”. Lo que valoro mucho fue que después de AMBULANTE recibimos muchos comentarios, que es una cosa que a veces no pasa en las muestras físicas, sobre las reflexiones que les ha dejado la película sobre sus practicas y creencias, “considero que hice la película que a mi me hubiera gustado ver” contesta muchas preguntas que me hice de pequeña.

Finalmente la directora expresa que los fondos de financiamiento de cine deben ser más accesibles, reflexiona que tiene que ver con la descentralización de fondos, distribución, “que sean más accesibles para las personas que están en el centro del país” un llamado a la redistribución de fondos para que llegue a más población, a más gente que hace cine.