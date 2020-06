Doña Gloria, historia de desigualdad y pandemia

En Ocozocoautla, la comerciante de 80 años narra los obstáculos y sus motivos para seguir vendiendo en el parque central del municipio

En Chiapas la pandemia alcanza ya más de 2000 casos registrados, escuelas siguen en suspensión ante las nuevas indicaciones de la SEP, comercios cerrados y algunos resistiendo a cerrar. El caso de Doña Gloria representa uno de muchos, ser de la tercera edad, no contar con más que su negocio de frutas es el reto que Chiapas tiene con la economía.

En Ocozocoautla la señora Gloria Mendoza Cruz comerciante de 80 años comenta sus obstáculos y motivos por lo cuales continua vendiendo en el parque central del municipio, “más o menos llevo como 50 años en la venta, además soy ama de casa”, empecé a hacer la venta en el barrio de San Antonio porque nadie lo hacia en aquel tiempo, eran muy pocos comerciantes.

¿Cuándo inició su venta en el municipio?

Cuando inicie a vender me dió el lugar el presidente Don Araón Pérez Gómez, “desde entonces estoy vendiendo, no he dejado de trabajar, aquí crié mis hijos en el parque para que los pusiera a vender”, aquí sigo estando gracias a Dios.

Doña Gloria es muy conocida en coita, sin embargo, ella menciona que: sigo vendiendo, aunque ya no es muy exigente el trabajo porque las ventas han disminuido, pues ya existen muchos negocios, “lo hago porque no puedo estar en mi casa, lo busco el trabajo, es lo único que hago”.

¿Qué empezó a vender cuando comenzó esta labor?

Empecé a vender naranjas a 10 centavos, a 5 centavos, el mango a 5 centavos la bolsita, el coco a 5 centavos “después ya le fui subiendo a como fue subiendo las cosas”. La señora comenta : que vea la gente, la gente esta sabedora, que aquí crié todos mis hijos, para mantenerlos, que se den cuenta de mi trabajo lo más importante para mi.

Chiapas es conocido por su alto índice de desigualdad, Ocozocoautla cuenta con 101, 153 habitantes según censo INEGI 2010, sin embargo, la mayoría de la población son comerciantes en la cabecera y de estos un gran porcentaje como doña Gloria con la vulnerabilidad social, ante la pandemia del COVID-19 lo único cierto es que la desigualdad continua más evidente.

EN 1995 el aumento de adultos mayores era de 5.2% en 2015 en el municipio se registra un 8.2 % de acuerdo con información del censo. En México la población de más de 60 años es de 15.4 millones. En cuanto a sus condiciones laborales la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica para el segundo trimestre 2019 que que 21.7% de los adultos mayores que viven solos y están ocupados, no reciben prestaciones 15.7% reciben aguinaldo y solo 13.4% tienen vacaciones con goce de sueldo.

