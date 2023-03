Dos mexicanas, las primeras personas certificadas en realidad aumentada a nivel nacional

La jefa de gobierno de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de certificados de las y los egresados de PILARES, espacios de formación gratuita

Aquínoticias Staff

Karla Rocío Márquez y Marisol Valverde, egresaron de la Escuela de Código de PILARES, siendo las primeras personas certificadas en realidad aumentada a nivel nacional; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de certificados e inicio de cursos.

“En los PILARES ahora tenemos una cereza del pastel, que es la Escuela de Código. La Escuela de Código en realidad es una escuela de programación gratuita, porque todo en PILARES es gratuito. Entonces le damos oportunidad a jóvenes que terminaron la escuela o que no terminaron la escuela, que a lo mejor no acabaron la preparatoria, pero son muy buenos para la programación; que a lo mejor sí terminaron la escuela, pero no tuvieron la oportunidad de acceder a esto que hoy estamos dando acceso”, comentó.

Cabe destacar que en la CDMX, 120 de los 285 Puntos de Innovación, Libertad y Artes (PILARES) son escuelas de código, donde se imparte programación en Python y Java, creación de páginas web, escritura de código para sitios web, carga de información y tablas en una base de datos, entre otros.