Educación como eje de gobierno, pero también empleos con bienestar: Sheinbaum

La exjefa de gobierno indicó que México no puede seguir vendiéndose como “mano de obra barata”. Es indispensable generar las condiciones para que las empresas sean sustentables y que con ello se disminuyan las desigualdades

Aquínoticias Staff

’No puede seguir vendiéndose a México como la mano de obra barata, porque si genera empleos, pero no genera empleos con bienestar y lo que buscamos en el país no solamente es generación de empleos, sino empleos con bienestar… Es indispensable generar las condiciones tecnológicas y de ubicación de las empresas que permita que sean industrias sustentables y finalmente que sea en todo el país, no solo en el norte, que permita una disminución de las desigualdades’’.

Lo anterior fue dicho por la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum durante un encuentro con universitarios de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), donde compartió su visión sobre temas de medio ambiente, nearshoring, igualdad y sobre todo del bienestar como punto clave para lograr la Transformación.

Al respecto, señaló que para lograr continuar en el camino de la transformación es indispensable que desde los gobiernos se implementen acciones para que todos y todas puedan tener la oportunidad de acceder a educación de calidad que los prepare para el futuro.

Además de la educación, aseguró que es vital seguir abriendo espacios para la igualdad entre mujeres y hombres.

‘’Las mujeres, pero también los hombres tenemos que luchar por esa igualdad, por esa equidad…Hombres y mujeres tienen que impugnar siempre por la igualdad’’, compartió Claudia Sheinbaum frente a la comunidad de la Universidad Regiomontana.