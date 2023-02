El agua para la gente, antes que para las empresas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que las empresas no deben comprometer el agua de uso doméstico, además busca descentralizar el desarrollo para lograr un progreso horizontal y no en islotes de crecimiento

Aquínoticias Staff

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en conferencia de prensa que, México tiene mucho potencial para que se siga desarrollando la industria en nuestro país, donde la industria que tiene que ver con energías renovables, con los carros eléctricos, con la creación de baterías y hay mucha inversión. Al respecto señaló que:

El Gobierno de México trabaja en ordenar el crecimiento y fomenta la descentralización del desarrollo económico e industrial de México a fin de aprovechar de manera responsable y estratégica los recursos naturales.

“¿Por qué no descentralizamos el desarrollo? Una de las cosas que estamos haciendo y que yo me siento muy satisfecho, es que antes no había un desarrollo horizontal en el país, eran islotes de crecimiento”, refirió.

En la misma conferencia celebró la llegada de una compañía especializada en la fabricación de autos eléctricos. Sostuvo que esta y otras industrias deben ubicarse en sitios con agua suficiente que no comprometan el abasto de uso doméstico.

Agregó que “tiene que haber una planeación nacional y se tiene que tomar en cuenta, primero, la necesidad de la gente, el agua para la gente”.

“Lo único que queremos hablar con los directivos de esta empresa, es que queremos ordenar también el crecimiento. (…) Hay lugares en el país en donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua. (…) Uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León y ¿por qué le falta agua a Nuevo León? Porque ha crecido mucho, no solo su industria, en consecuencia, ha crecido mucho la población”, afirmó.

Adelantó que en 15 días supervisará ese proyecto que estará terminado a mediados de este año y resolverá la situación de sequía a mediano y largo plazo.

Con el propósito de frenar la sobreexplotación de los mantos acuíferos y cuidar la salud de la población, el presidente “recomendó” orientar el crecimiento hacia el sureste en estados como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Campeche, donde se concentra el 70 por ciento del agua total del país.

Sin embargo, sobre esto último cabe destacar que activistas y sociedad civil señalan que en los estados del sur tampoco hay tanta agua como para que las empresas saquen provecho. Es así como se deberían supervisar y analizar mejor los permisos y concesiones que se dan a las empresas para explotar los ríos y humedales, por mencionar algunos sitios, advierten.