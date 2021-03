El Centro de la Imagen presenta el ciclo 8M: Mujeres, miradas, imaginarios

Del 2 de marzo al 9 de abril, se ofrecerá una serie de talleres, conversatorios y una presentación editorial

Aquínoticias Staff

En el marco de las actividades que realiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Centro de la Imagen (CI) presenta el ciclo 8M: Mujeres, miradas, imaginarios, que se llevará a cabo en línea del 2 de marzo al 9 de abril, como parte de la campaña “Contigo en la distancia”.

Esta programación, de acceso gratuito, considera tres talleres, cinco conversatorios y una presentación editorial a cargo de artistas visuales y fotógrafas que buscan detonar reflexiones sobre género, violencias contra las mujeres, autorrepresentación, familia, memoria y trabajos colaborativos a través de procesos creativos. Con este ciclo de actividades en línea, el Centro de la Imagen abre la posibilidad de acercar a otros públicos de distintas zonas del país, e incluso del extranjero, a su oferta educativa.

En el ciclo 8M participarán la fotógrafa argentino-española Zahara Gómez Lucini, la chilena Daniela Bertolini, la argentina Mariela Sancari y las mexicanas Sonia Madrigal, Diana Cano, Gladys Serrano, Carol Espíndola, Paola Dávila, Bela Limenes, Elsa Medina y Dolores Medel.

Las actividades se inscriben como parte de la iniciativa de la Secretaria de Cultura del Gobierno de México para ofrecer un vasto programa de actividades en torno al 8 de marzo, que contribuyan a visibilizar el quehacer artístico de las mujeres, promuevan la equidad, el respeto de los derechos humanos y la erradicación de las violencias contra ellas.

El CI extiende la invitación a que sigan la programación en su página web: https://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/ y sus redes sociales, donde se darán a conocer los detalles para ser parte de las actividades.

Ciclo 8M: Mujeres, miradas, imaginarios

Talleres

El cambio por construir

Zahara Gómez Lucini

Artistas invitadas: Sonia Madrigal y Diana Cano

Del 2 al 11 de marzo

Martes y jueves de 16 a 19 horas

Habitar el interior

Paola Dávila

Del 22 al 26 de marzo de 16 a 20 horas

Álbum de familia: deconstrucción de narrativas normativas

Mariela Sancari

Del 5 al 9 de abril de 17 a 21 horas

Presentación del libro

Ama de casa

Daniela Bertolini

Jueves 18 de marzo

18:30 horas

Invitada: Carol Espíndola

Charlas

¿De qué sirve una ventana que no se abre?

Gladys Serrano

Miércoles 17 de marzo

18:30 horas

El gesto de representarse a sí mismo

Bela Limenes

Miércoles 24 de marzo

18:30 horas

La fotografía en primera persona

Elsa Medina

Jueves 25 de marzo

18:30 horas

Mujeres y territorio

Sonia Madrigal

Jueves 1º de abril

18:30 horas

Memorias, caminos y relatos

Dolores Medel

Jueves 8 de abril 2021

18:30 horas

Artistas participantes

Daniela Bertolini (Chile)

Artista Visual. Realiza su trabajo artístico en fotografía, ready made y video perfomance donde, a partir del autorretrato y la ironía, desarrolla un discurso político de género.

Ha exhibido su obra en importantes recintos culturales de Chile: el Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Artes Visuales (MAVI), Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Festival de Fotografía Contemporánea de Coquimbo. Tiene dos publicaciones autorales Ama de casa y Getting Fit. Su obra pertenece a la reciente colección del Centro de Arte Contemporáneo Cerrillos.

Diana Cano (México)

Estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cursó el Seminario de Producción Fotográfica 2016 del Centro de la Imagen, así como distintos diplomados en Gimnasio de Arte. A través de la fotografía busca replantear el concepto del fracaso, el error y la otredad.

Su trabajo ha sido exhibido en la Ciudad de México y Puebla. Obtuvo la beca de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (2011-2012). Actualmente, estudia la maestría en Artes Visuales, con especialidad en Estudios de la Imagen en esta universidad.

Paola Dávila (México)

Maestra en Artes Visuales por la UNAM. Cuenta con nueve exposiciones individuales y más de 30 colectivas. Recibió el Premio Nacional de Fotografía de la Bienal de Artes Visuales de Yucatán (2002), la Beca de Residencias Artísticas Fonca-BANFF (2009), y la Beca de la Fundación Tierney (2010) para realizar el proyecto Temporales Interiores. Ha sido beneficiaria del Programa Jóvenes Creadores, Fonca en 2003, 2006 y 2011. En 2014 recibió la Beca Fonca-Land Salzburg de Austria, donde desarrolló el proyecto Schrebergarten. Desde el 2020 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) del Fonca.

Carol Espíndola (México)

Fotógrafa y ensayista. Ganadora de la onceava entrega del Juried Annual- International Photography Competition, The Light Factory Gallery (EU 2019). Ganadora del Premio de Ensayo 2016 “Emmanuel Carballo” (Tlaxcala, México). Finalista en el segundo Concurso Internacional de Fotografía San José Foto 2016 (Uruguay). Seleccionada en el Festival Paraty em Foco 2015 (Brasil). Becaria de Jóvenes Creadores del FONCA 2015-2016. Obtuvo el Premio Tlaxcala de Artes Visuales en 2014 y en 2005. En 2018 ingresó al SNCA del Fonca. Recientemente participó en las exposiciones internacionales The Family of No Man (Les Rencontres de la photographie d’Arles, 2018), Exposed/Expuesta (The Ligth Factory, Charlotte, NC, E.U. 2018), Gentleman, this is a breast (Berlín, Alemania 2018). Expuso individualmente en el Festival FotoMéxico en la Galería Página en Blando en 2019 y 2017.

Bela Limenes Rosenfeld (México)

Maestra en Artes por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Cursó talleres de fotografía con Nacho López, Manuel Álvarez Bravo y Gerardo Suter, entre 1983 y 1995. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas de fotografía y libro de artista en México, Argentina, Estados Unidos, España, Inglaterra, entre otros países. En 2014 recibió mención honorífica con el proyecto Enciclopedia de la Mujer, en 2015 el Premio MASQUELIBROS de libro de artista (España). Durante 2016 obtuvo mención honorífica en la XVII Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. Desde 2019 es miembro del SNCA del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca). Su obra forma parte de varias colecciones y publicaciones tanto en México como el extranjero.

Zahara Gómez Lucini (Argentina-España)

Fotógrafa con estudios de Maestría en Historia del Arte por la Universidad París 1 Panteón-Sorbona y por la Escuela del Museo del Prado (Madrid). En su trabajo busca explorar las historias de violencia político social que atraviesan los territorios. Su trabajo ha sido exhibido en Argentina, Francia, Nueva York, México, entre otros. Su práctica artística ha sido reconocida con el Fotografía Grant AHRC del Museo de las Memorias (Paraguay, 2017) y como finalista en destacados concursos a nivel internacional. Su proyecto colectivo Is this tomorrow fue seleccionado para el Photobook Awards Arles 2019. Recetario para la memoria está expuesto en el Centro de la Imagen y fue finalista en Paris Photo Book Award 2020. Es parte de Foto Feminas, Women photograph y cofundadora de Fotógrafas en México.

Sonia Madrigal (México)

Fotógrafa y artista visual. Su obra explora distintas narrativas visuales para reflexionar, de manera personal y colectiva, en torno al cuerpo, la violencia y el territorio, enfocándose principalmente en el Oriente del estado de México. Cursó talleres de fotografía en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de Oriente y FARO Tláhuac con el fotógrafo Mark Powell (2009-2014) y el Seminario de Producción Fotográfica 2016 del Centro de la Imagen bajo la tutoría de Verónica Gerber Bicecci. Desde 2020 es miembro del SNCA del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca). Ha participado en exposiciones en México, Chile, Brasil, Perú, Argentina, Uruguay, Francia, Italia, Canadá, España y Estados Unidos; su trabajo ha sido publicado en medios como Harper’s Magazine (Nueva York), Aperture Magazine (Nueva York) y el diario The Guardian (Inglaterra).

Dolores Medel (México)

Fotógrafa. Su trabajo se centra en historias de familia, naturaleza, emociones, temas de identidad, cultura e historia latinoamericana. Ha participado en diferentes exhibiciones en América Latina, Europa y Estados Unidos y su trabajo ha sido publicado en diversos medios locales e internacionales. Su obra forma parte de la colección de Fundación Televisa, así como otras colecciones públicas y privadas.

Actualmente trabaja como fotógrafa independiente y docente en la Universidad Veracruzana. ​Desde 2020 es miembro del SNCA del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca).

Mariela Sancari (Argentina)

Fotógrafa argentina que vive y trabaja en México. Utiliza narrativas personales para explorar los límites del alcance de la fotografía como medio de representación. Su obra refiere tanto la dimensión afectiva como a exploraciones formales del medio. Ganadora de la VI Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán (2013) y del Premio Descubrimientos PHotoEspaña (2014), su trabajo fue seleccionado en la XVI Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen y recibió Mención Honorífica en la XI Bienal Monterrey FEMSA. Su primer libro Moisés (La Fábrica) fue seleccionado como uno de los mejores fotolibros de 2015. En 2017 publicó su segundo libro en colaboración con el escritor Adolfo Córdova: Mr. & Dr. (This book is true). Desde 2020 es miembro del SNCA del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca).

Elsa Medina (México)

Inició su carrera como fotógrafa en 1979, se enfocó al fotoperiodismo en 1986. Fue alumna de Nacho López y trabajó en el periódico La Jornada durante 13 años. Gracias a su particular mirada ha logrado atrapar gran parte del ámbito político y social de México. Posteriormente se dedicó a realizar fotografías de la vida cotidiana y ha participado en múltiples talleres como docente. Ha exhibido su trabajo en varias exposiciones individuales y colectivas en México y Europa. Entre los reconocimientos que ha recibido están el concurso Mujeres vistas por mujeres, organizado por la Comunidad Económica Europea. Actualmente es miembro del SNCA del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca).

Gladys Serrano (México)

Fotógrafa y videógrafa documental. Cursó el Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen y el Diplomado en Artes Visuales en el Centro de las Artes de San Agustín. Es fundadora del colectivo Lumbre Fanzines de publicaciones independientes. Su trabajo forma parte del libro Arte Contemporáneo Sinaloense 2005-2011. Fue seleccionada en la Bienal de fotografía del Instituto Sinaloense de Cultura (2008), de la bienal Salón de la Plástica Sinaloense (2010) y de la XVII Bienal del Centro de la Imagen (2016). En 2012 y 2015 obtuvo la beca del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Sinaloa (PECDA). En 2019 obtuvo la beca Adelante de la International Women’s Media Foundation. En ese mismo año obtuvo la beca Jóvenes Creadores del Fonca.