El cupapé, el dulce tuxtleco de temporada

Aprenda a preparar este delicioso postre para que la fruta no se desperdicie en los parques y camellones

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El cupapé es una fruta que en Tuxtla se da por montones. En los parques y en los camellones en esta temporada se ve hasta pudrirse en el suelo a pesar de que el dulce de este fruto es uno de los postres preferidos de cualquier persona de la capital.

Contrario a lo que se podría creer la preparación del dulce es relativamente fácil y aquí te explicamos cómo poderlo hacer.

Si vives en Tuxtla, ve al parque o camellón más cercano de tu domicilio y recoge la fruta hasta llenar un bote de un litro y medio. Busca los cupapés que ya estén maduros, pero no podridos. Deben de estar en un color amarillo dorado bonito. Al llegar a tu casa pela la fruta (aunque también se puede hacer sin pelar) y hazle unas incisiones. Lo pones a hervir en un litro y medio de agua. Cuando ya esté hervido se debe de escurrir el agua. En otro traste se debe de poner una panela con canela en un cuarto de agua, cuando esté el dulce agregar la fruta. Esperar que hierva y espese hasta quedar en la consistencia deseada.

Esta versión es la más fácil y es como hacer cualquier otro dulce, aunque hay personas que ponen primero la fruta a cocer en cal y después hacen el dulce esto con la intención de que la consistencia por fuera sea más dura y por dentro suave. También hay quienes caramelizan el cupapé en un proceso que lleva hasta tres días. No me pregunten cómo es porque eso sí no me lo sé.

La receta que acá les comparto es de mi abuela, quien me la dio para que ustedes puedan disfrutar de esta fruta de temporada, pero además si quieren guardar un poco de dulce pueden congelarlo hasta por dos meses. Que lo disfruten.