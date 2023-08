Él es Ricardo Espinosa Navarro, “creador” de mundos

A sus 17 años de edad es parte del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico y nos presenta El mundo de Alyssa y otros demonios”, una colección de grabados

Carlos Marroquín / rotativoenlinea.com / Aquínoticias

A sus 17 años de edad Ricardo Espinosa Navarro es uno de los más jóvenes en ser beneficiados con el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) de Chiapas, Emisión 2022-2023, en la categoría “Adolescentes creadores nuevos talentos”.

Con la energía que caracteriza a la juventud, Ricardo Espinosa nos presenta la siguiente carpeta de grabado bajo el título “El mundo de Alyssa y otros demonios”, una colección que narra la historia de Alyssa, quien en un mundo imaginario crea sus propias aventuras.

“La pasión por el grabado, surge cuando en un concurso estudiantil. Hago contacto con la maestra Dinora Palma y es ella que me enseña la técnica, yo no me sentía a gusto con el dibujo, desde ahí no lo he podido dejar”, comentó en entrevista Ricardo Espinosa, quien desde hace cinco años se enamoró de esta actividad artística.

Cabe descartar, que el joven creador, comparte escenario con grandes artistas como los es la maestra Tania Mandujano y el fotógrafo Jesús Hernández: “tengo mucha suerte de estar rodeada de personas tan talentosos y espero aprender de ellos”, apuntó el narrador gráfico, quien cursa el quinto semestre de la Prepa TEC Monterrey.

En “El mundo de Alyssa y otros demonios”, el autor, profundiza en la vida de cada uno de sus personajes, en el cual Alyssa es abandonada a los 14 años de edad por su padre, siendo originaria de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; su madre una escritora se muestra ausente, por lo que ella le da vida a un maniquí.

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), a través del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, te invitan a disfrutar de la Muestra PECDA Chiapas 2023, llegando a su fin el 11 de septiembre del presente año.