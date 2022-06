El esperado lunes de entrega de visas humanitarias jamás llegó

Migrantes que esperan trámites en el INM continúan sin atención, mojándose en la vía pública y sin recursos económicos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Sin lograr ser atendidos, sin comida, sin un lugar dónde dormir y en la precariedad es como se encuentran decenas de personas afuera del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tuxtla Gutiérrez, en espera de su visa humanitaria.

Aunque desde la semana anterior, personal del INM prometió que las visas serían entregadas el lunes 30 de mayo, esto no se cumplió y como consecuencia, decenas de menores, mujeres y hombres de diferentes nacionales, han tenido que esperar bajo la lluvia, las indicaciones de la autoridad migratoria.

Las carpas que instalaron de manera improvisada se han llenado de agua por la lluvia que no ha parado en la capital desde las primeras horas de este martes, como consecuencia, sus pertenencias se mojaron y las y los menores se han refugiado en las pocas carpas que aún permanecen de pie.

“La ayuda nosotros la necesitamos, que nos ayuden con lonas, o algo para podernos cubrir bien, hay mujeres que tienen niños están con gripa, con tos, no tienen ni zapatos ni ropa porque se lo llevó todo. Yo me pregunto por qué nos mienten que nos van a dar la visa y no nos dan nada”, expresó Joselyn Vargas, migrante guatemalteca.

La mayoría, ha cumplido un mes esperando que su situación sea resuelta, pero el dinero se les ha terminado, incluso, al no poder costear para pagar un baño público, han instalado uno en la jardinera central del libramiento Norte Oriente (justo enfrente del INM).

Una vez más, reiteran a la ciudadanía que se muestra inconforme con su presencia, que ellos no pretenden quedarse en territorio mexicano, esperan continuar su camino hacia los Estados Unidos.